Haberler Süper Lig Kayseri bol pasla yıkacak

Kayseri bol pasla yıkacak

Bu hafta deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak Kayseri, hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı kırmızılılar, deplasmandan puanlarla dönmek istiyor. Oyuncularının performansını yukarılara çekmeye çalışan teknik direktör Çağdaş Atan, bireysel hatanın minimuma indirilmesini ve pasların yükseltilmesini istiyor.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ağustos 2022 Perşembe 06:50
Kayseri bol pasla yıkacak
Bu hafta deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak Kayseri, hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı kırmızılılar, deplasmandan puanlarla dönmek istiyor. Oyuncularının performansını yukarılara çekmeye çalışan teknik direktör Çağdaş Atan, bireysel hatanın minimuma indirilmesini ve pasların yükseltilmesini istiyor.
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