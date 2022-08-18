Kayseri bol pasla yıkacak

Bu hafta deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak Kayseri, hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı kırmızılılar, deplasmandan puanlarla dönmek istiyor. Oyuncularının performansını yukarılara çekmeye çalışan teknik direktör Çağdaş Atan, bireysel hatanın minimuma indirilmesini ve pasların yükseltilmesini istiyor.
Bu hafta deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak Kayseri, hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı kırmızılılar, deplasmandan puanlarla dönmek istiyor. Oyuncularının performansını yukarılara çekmeye çalışan teknik direktör Çağdaş Atan, bireysel hatanın minimuma indirilmesini ve pasların yükseltilmesini istiyor.