Haberler Süper Lig SON DAKİKA - Süper Lig'de 3. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı!

SON DAKİKA - Süper Lig'de 3. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı!

Son dakika spor haberi: Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında görev yapacak hakemler açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu 3. hafta maçlarını yönetecek hakemleri belirledi. Resmi siteden yapılan açıklamada, 3. haftada düdük çalacak hakemler duyuruldu. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2022 Çarşamba 15:46 Güncelleme Tarihi: 17 Ağustos 2022 Çarşamba 15:54
SON DAKİKA - Süper Lig'de 3. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı!

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında yapılacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, sezonun 3. haftasında düdük çalacak hakemler şöyle:

19 Ağustos Cuma:
21.00 HangiKredi Ümraniyespor-Galatasaray: Ali Şansalan

20 Ağustos Cumartesi:
19.15 Bitexen Giresunspor-Kasımpaşa: Bahattin Şimşek

19.15 Atakaş Hatayspor-Gaziantep FK: Atilla Karaoğlan

21.45 Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor: Volkan Bayarslan

21 Ağustos Pazar:
19.15 Medipol Başakşehir-Yukatel Kayserispor: Yaşar Kemal Uğurlu

21.45 Beşiktaş-VavaCars Fatih Karagümrük: Arda Kardeşler

22 Ağustos Pazartesi:
19.15 Demir Grup Sivasspor-Corendon Alanyaspor: Ümit Öztürk

19.15 İstanbulspor-Arabam.com Konyaspor: Burak Şeker

21.45 Fenerbahçe-Adana Demirspor: Abdulkadir Bitigen

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