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Şenol Can Paşa oluyor

Üst üste 2 haftada alınan başarısız sonuçlar sonrası teknik direktör Sami Uğurlu ile yolları ayıran Kasımpaşa, eski hocası Şenol Can ile görüşüyor. İstanbul ekibinin, Can ile anlaşma sağladığı ve 3. haftada yapılacak olan Giresun maçına yeni hocasıyla çıkacağı belirtildi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2022 Çarşamba 06:50
Şenol Can Paşa oluyor
Üst üste 2 haftada alınan başarısız sonuçlar sonrası teknik direktör Sami Uğurlu ile yolları ayıran Kasımpaşa, eski hocası Şenol Can ile görüşüyor. İstanbul ekibinin, Can ile anlaşma sağladığı ve 3. haftada yapılacak olan Giresun maçına yeni hocasıyla çıkacağı belirtildi.
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