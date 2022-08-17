Haberler Süper Lig ‘İyi bir takım kurduk’

‘İyi bir takım kurduk’

Gaziantep FK başkanı Cevdet Akınal, sezonun kendileri için başarılı geçeceğine inandığını belirtti. Akınal "Kadromuza 13 yeni oyuncumuzu dahil ettik. Geçtiğimiz sezonla ilgili gerekli öz eleştirilerimizi de elbette yapmıştık. Ciddi fedakarlıklarda bulunduk ve iyi bir takım yaratmayı başardık" ifadelerini kullandı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2022 Çarşamba 06:50
‘İyi bir takım kurduk’

Gaziantep FK başkanı Cevdet Akınal, sezonun kendileri için başarılı geçeceğine inandığını belirtti. Akınal "Kadromuza 13 yeni oyuncumuzu dahil ettik. Geçtiğimiz sezonla ilgili gerekli öz eleştirilerimizi de elbette yapmıştık. Ciddi fedakarlıklarda bulunduk ve iyi bir takım yaratmayı başardık" ifadelerini kullandı.

'ARKADAŞLIK ORTAMI'

Başkan Akınal ayrıca "Akınal, "Alınan puandan ziyade takımın ortaya koyduğu mücadele bizleri memnun ediyor. Bunun yanı sıra takım içerisindeki arkadaşlık ortamı, gelecek maçlar adına da bizi heyecanlandırıyor. Hocamıza, futbolcularımıza, tüm çalışanlarımıza inanıyoruz, güveniyoruz" şeklinde konuştu.

DİĞER
Efsane isimden çarpıcı Cristiano Ronaldo sözleri! "Manchester United ligde ilk 10'a giremez"
Türkiye’nin en büyük kentsel dönüşüm projesinin ilk etabı tamam! Anahtarlar Başkan Erdoğan'dan
Seç beğen al! İşte F.Bahçe'nin forvet listesi
Kartal'dan stopere İsveçli kule!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
O isme övgüler yağdırdı! "Trabzonspor'u dinamik hale getirdi"
Ahmetcan imzalıyor
Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL?
MasterChef ana kadroya kim girdi
Hep daha iyiye
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
O isme övgüler yağdırdı! "Trabzonspor'u dinamik hale getirdi" O isme övgüler yağdırdı! "Trabzonspor'u dinamik hale getirdi" 07:47
Bu bir testti Bu bir testti 01:02
Ahmetcan imzalıyor Ahmetcan imzalıyor 01:02
Daha bitmedi Daha bitmedi 01:01
Bartra için 8 milyon euro istediler! Bartra için 8 milyon euro istediler! 01:00
Naci Ünüvar Trabzon’a Naci Ünüvar Trabzon’a 00:59
Daha Eski
Rangers ve Eindhoven yenişemedi! Rangers ve Eindhoven yenişemedi! 23:56
Fırtına turu Trabzon'a bıraktı! Fırtına turu Trabzon'a bıraktı! 00:04
Rangers ve Eindhoven yenişemedi! Rangers ve Eindhoven yenişemedi! 00:06
Ozan Tufan attı Hull City berabere kaldı! Ozan Tufan attı Hull City berabere kaldı! 00:06
Bodo / Glimt tur kapısını araladı! Bodo / Glimt tur kapısını araladı! 00:06
Avcı: Dominant oynadık! Avcı: Dominant oynadık! 00:10