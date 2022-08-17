‘İyi bir takım kurduk’

Gaziantep FK başkanı Cevdet Akınal, sezonun kendileri için başarılı geçeceğine inandığını belirtti. Akınal "Kadromuza 13 yeni oyuncumuzu dahil ettik. Geçtiğimiz sezonla ilgili gerekli öz eleştirilerimizi de elbette yapmıştık. Ciddi fedakarlıklarda bulunduk ve iyi bir takım yaratmayı başardık" ifadelerini kullandı.



'ARKADAŞLIK ORTAMI'

Başkan Akınal ayrıca "Akınal, "Alınan puandan ziyade takımın ortaya koyduğu mücadele bizleri memnun ediyor. Bunun yanı sıra takım içerisindeki arkadaşlık ortamı, gelecek maçlar adına da bizi heyecanlandırıyor. Hocamıza, futbolcularımıza, tüm çalışanlarımıza inanıyoruz, güveniyoruz" şeklinde konuştu.