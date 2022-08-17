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İstanbul talebi

Başkan Özgökçen, İslami Dayanışma Oyuları nedeniyle bozulan zemin düzelene kadar F.Bahçe karşılaşması dahil fisktür ve saha değişikliği istediklerini bildirdi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2022 Çarşamba 06:50
İstanbul talebi

Yeni Eskişehir Stadyumu'nda oynanması beklenen A.Konyaspor-Fenerbahçe Süper Lig maçı hakkında açıklamalar yapan Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen, maçın İstanbul'da oynanmasını talep etti. Bu sene Konya Büyükşehir Belediye Stadyumunda gerçekleştirilen İslami Dayanışma Oyunlarının ardından TFF Maç Planlama Müdürlüğü tarafından yapılan incelemeler sonucunda stadyum zemininin, futbolcu sağlını tehdit ettiği gerekçesiyle alınan karardan dolayı Başakşehir maçı, Yeni Eskişehir Stadyumu'nda oynandı.

CEVABA GÖRE BAKACAĞIZ

Eskişehir'deki Başakşehir FK maçının ardından tarafsız sahada oynamaları hakkında sosyal medyada açıklamalar yapan Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen, zeminde yapılan çalışmaların yetişmemesi durumda bir sonraki iç saha maçının İstanbul'da oynamak istekilerini söyledi. Özgöçen, "Fenerbahçe maçı için fikstür değişikliği yapılmasını istedik. Bir sonraki maç İstanbul'da, ikinci yarıdaki maç Konya'da oynanacak şekilde. TFF henüz cevap vermedi. Cevaba göre hareket edeceğiz" dedi.

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