İstanbul talebi

Yeni Eskişehir Stadyumu'nda oynanması beklenen A.Konyaspor-Fenerbahçe Süper Lig maçı hakkında açıklamalar yapan Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen, maçın İstanbul'da oynanmasını talep etti. Bu sene Konya Büyükşehir Belediye Stadyumunda gerçekleştirilen İslami Dayanışma Oyunlarının ardından TFF Maç Planlama Müdürlüğü tarafından yapılan incelemeler sonucunda stadyum zemininin, futbolcu sağlını tehdit ettiği gerekçesiyle alınan karardan dolayı Başakşehir maçı, Yeni Eskişehir Stadyumu'nda oynandı.



CEVABA GÖRE BAKACAĞIZ



Eskişehir'deki Başakşehir FK maçının ardından tarafsız sahada oynamaları hakkında sosyal medyada açıklamalar yapan Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen, zeminde yapılan çalışmaların yetişmemesi durumda bir sonraki iç saha maçının İstanbul'da oynamak istekilerini söyledi. Özgöçen, "Fenerbahçe maçı için fikstür değişikliği yapılmasını istedik. Bir sonraki maç İstanbul'da, ikinci yarıdaki maç Konya'da oynanacak şekilde. TFF henüz cevap vermedi. Cevaba göre hareket edeceğiz" dedi.