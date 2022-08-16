‘Yine kazanacağız’

Ligde ilk galibiyetini İstanbul karşısında alan Kaysearispor'da teknik direktör Çağdaş Atan, devamını getirmek istediğini belirtti. Genç çalıştırıcı, "Şimdi önümüzde zorlu bir Başakşehir karşılaşması var. Onu da kazanıp ivme kazanmak istiyoruz. Umarım başarırız. Tüm çalışmalırımız bu yönde ve takımımız iyi durumda" dedi.
Ligde ilk galibiyetini İstanbul karşısında alan Kaysearispor'da teknik direktör Çağdaş Atan, devamını getirmek istediğini belirtti. Genç çalıştırıcı, "Şimdi önümüzde zorlu bir Başakşehir karşılaşması var. Onu da kazanıp ivme kazanmak istiyoruz. Umarım başarırız. Tüm çalışmalırımız bu yönde ve takımımız iyi durumda" dedi.