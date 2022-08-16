Ne Konya ne Başakşehir!

Süper Lig'in dişli ekipleri Konyaspor ve Başakşehir puanları paylaştı: 0-0. Sezona Ankaragücü beraberliği ile başlayan Konyaspor sahasında kazanmak için çıktığı sınavda umduğunu bulamadı. Başakşehir ise geçen haftaki 4-0'lık Kasımpaşa zaferinin devamını getiremedi. İki takım da yakaladıkları fırsatları değerlendiremedi. Konyaspor, daha baskın oynamasına rağmen yakaladığı fırsatları kullanamadı. Yeşil beyazlılar böylece ligde 2 haftanın sonunda ne gol atabildi ne de kalesinde gol gördü. Ligde gelecek hafta Konyaspor, İstanbul ile deplasmanda kapışacak. Başakşehir ise Kayserispor'u konuk edecek.