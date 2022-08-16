Caulker yuvada

Alanyaspor savunmaya takviye yaptı. Akdeniz temsilcisi, Fenerbahçe'nin stoperi Steven Caulker ile anlaşmaya vardı. 30 yaşındaki Sierra Leone'li futbolcunun bugün şehre gelerek resmi imzayı atması bekleniyor. Caulker, eski takımına döndüğü için mutlu olduğunu kaydetti.
Alanyaspor savunmaya takviye yaptı. Akdeniz temsilcisi, Fenerbahçe'nin stoperi Steven Caulker ile anlaşmaya vardı. 30 yaşındaki Sierra Leone'li futbolcunun bugün şehre gelerek resmi imzayı atması bekleniyor. Caulker, eski takımına döndüğü için mutlu olduğunu kaydetti.