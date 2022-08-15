Giresun’dan mutlusu yok

G.Saray'ı deplasmanda yine deviren Giresunspor'da keyifler yerine geldi. Yeşil-beyazlı ekibin asbaşkanı Zafer Olgun, akıllı mücadeleyle kazandıklarını ifade etti. Olgun, "Kazanmak için oynadık, akıllı mücadele ettik. Teknik heyetin ve futbolcularımızın emeğine sağlık, çok mutluyuz" diye konuştu.
G.Saray'ı deplasmanda yine deviren Giresunspor'da keyifler yerine geldi. Yeşil-beyazlı ekibin asbaşkanı Zafer Olgun, akıllı mücadeleyle kazandıklarını ifade etti. Olgun, "Kazanmak için oynadık, akıllı mücadele ettik. Teknik heyetin ve futbolcularımızın emeğine sağlık, çok mutluyuz" diye konuştu.