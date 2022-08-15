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Antalya’dan altın kafa

Geçen hafta G.Saray’a son dakikada kaybeden Antalya, F.Bahçe’ye kök söktüren Ümraniye’yi tek golle geçti.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2022 Pazartesi 06:50
Antalya’dan altın kafa

Spor Toto Süper Lig'in ikinci haftasında Antalyaspor, Ümraniyespor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti. 11'de Geraldo'nun pasıyla topla buluşan Avounou'nun şutunda, Boffin topu iki hamlede kontrol etti. 41'de Ndao'nun ayak içiyle çektiği sert şutta meşin yuvarlak üst direğe çarpıp auta gitti.

NEFİS ORTA KESTİ

59'da Bünyamin'in arka direğe yaptığı nefis ortada Haji Wright müthiş bir kafa vuruşu yaptı ve fileleri havalandırdı: 0-1. 84'te Del Valle'nin altı pas önüne yaptığı ortada Metehan topa kafayı vurdu, meşin yuvarlak yandan auta gitti. Kalan sürede başka gol olmayınca Antalyaspor, ilk 3 puanına uzandı.

GROENENDIJK MUTLU

Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk, Ümraniyespor karşısında alınan galibiyetten dolayı memnun olduğunu ancak futbolun tatmin etmediğini söyledi. Groenendijk, Trabzonspor maçında çok daha iyi bir mücadeleyle kazanmak istediklerini söyledi.

FIRSATLARI KAÇIRDIK

Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar, Antalyaspor karşısında birçok net pozisyon bulduklarını ancak değerlendirmede iyi olmadıklarını ifade etti. Bu ligde kendi oyunlarıyla var olacaklarını belirten Uçar, G.Saray maçına hazırlanacaklarını dile getirdi.

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