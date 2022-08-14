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Uche Ikpeazu Konyaspor’da

Hücum hattına takviye için uzun süredir uğraş veren Konyaspor, Uche Ikpeazu'yu kadrosuna kattı. Son olarak Middlesbrough forması giyen 27 yaşındaki Ugandalı forvetle 2+1 yıllık sözleşme imzalandı. Cardiff, Blackpool, Cambridge, Wycombe ve Port Vale gibi İngiliz ekiplerinde görev yapan Ikpeazu, 289 maçta 56 gol atarken; 22 de asist yaptı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2022 Pazar 06:50
Uche Ikpeazu Konyaspor’da
Hücum hattına takviye için uzun süredir uğraş veren Konyaspor, Uche Ikpeazu'yu kadrosuna kattı. Son olarak Middlesbrough forması giyen 27 yaşındaki Ugandalı forvetle 2+1 yıllık sözleşme imzalandı. Cardiff, Blackpool, Cambridge, Wycombe ve Port Vale gibi İngiliz ekiplerinde görev yapan Ikpeazu, 289 maçta 56 gol atarken; 22 de asist yaptı.
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