Uche Ikpeazu Konyaspor’da

Hücum hattına takviye için uzun süredir uğraş veren Konyaspor, Uche Ikpeazu'yu kadrosuna kattı. Son olarak Middlesbrough forması giyen 27 yaşındaki Ugandalı forvetle 2+1 yıllık sözleşme imzalandı. Cardiff, Blackpool, Cambridge, Wycombe ve Port Vale gibi İngiliz ekiplerinde görev yapan Ikpeazu, 289 maçta 56 gol atarken; 22 de asist yaptı.
Hücumhattına takviye için uzun süredir uğraş veren Konyaspor, Uche Ikpeazu'yu kadrosuna kattı. Son olarak Middlesbrough forması giyen 27 yaşındaki Ugandalı forvetle 2+1 yıllık sözleşme imzalandı. Cardiff, Blackpool, Cambridge, Wycombe ve Port Vale gibi İngiliz ekiplerinde görev yapan Ikpeazu, 289 maçta 56 gol atarken; 22 de asist yaptı.