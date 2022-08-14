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Kayseri siftah yaptı

Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz hafta Beşiktaş'a kaybeden Kayserispor, evinde İstanbulspor'u tek golle geçti.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2022 Pazar 06:50
Kayseri siftah yaptı

Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz hafta Beşiktaş'a kaybeden Kayserispor, evinde İstanbulspor'u tek golle geçti. Karşılaşmaya hızlı başlayan sarı-kırmızılılar, 4'üncü dakikada öne geçti. Carole'un pasında topla buluşan Cardoso'nun bekletmeden vuruşu ağlara buldu: 1-0. Devre, Kayserispor'un üstünlüğüyle geçildi.

DİREĞE TAKILDI

48'de İstanbulspor atağında İbrahim Yılmaz'ın vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı. 74'te Emrah'ın pası ile topla buluşan Gavranovic'in sert şutunda meşin yuvarlak üst direkten geri döndü. 90+3'te ise Mustafa Pektemek'in vuruşunda, Jensen topu çeldi. Karşılaşmadan 1-0'lık zaferle ayrılan Kayserispor, 3 puanla tanıştı.

DALGIÇ: İSPAT ETTİK

İstanbulspor Teknik Sorumlusu Mehmet Hüseyin Dalgıç, bu maçta ligde iş yapacaklarını ispat ettiklerini söyledi. Dalgıç, "Galibiyet gelseydi daha mutlu olurduk. Bütün çabamız Konyaspor maçında galibiyet almak için olacaktır" dedi.

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