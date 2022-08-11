TFF: 21 değil 17 yabancı

TFF, yabancı sayısının 21'e yükseldiği haberlerine açıklık getirdi. Yapılan açıklamada, "Kulüplere 35 kişilik A Takım listesine 14 yabancı uyruklu futbolcu ve buna ilaveten 21 yaş altı 3 olmak üzere toplamda 17 yabancı uyruklu futbolcuyu yazma hakkı verilmiştir" denildi.
TFF, yabancı sayısının 21'e yükseldiği haberlerine açıklık getirdi. Yapılan açıklamada, "Kulüplere 35 kişilik A Takım listesine 14 yabancı uyruklu futbolcu ve buna ilaveten 21 yaş altı 3 olmak üzere toplamda 17 yabancı uyruklu futbolcuyu yazma hakkı verilmiştir" denildi.