Haberler Süper Lig TFF: 21 değil 17 yabancı

TFF: 21 değil 17 yabancı

TFF, yabancı sayısının 21'e yükseldiği haberlerine açıklık getirdi. Yapılan açıklamada, "Kulüplere 35 kişilik A Takım listesine 14 yabancı uyruklu futbolcu ve buna ilaveten 21 yaş altı 3 olmak üzere toplamda 17 yabancı uyruklu futbolcuyu yazma hakkı verilmiştir" denildi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2022 Perşembe 06:50
TFF: 21 değil 17 yabancı
TFF, yabancı sayısının 21'e yükseldiği haberlerine açıklık getirdi. Yapılan açıklamada, "Kulüplere 35 kişilik A Takım listesine 14 yabancı uyruklu futbolcu ve buna ilaveten 21 yaş altı 3 olmak üzere toplamda 17 yabancı uyruklu futbolcuyu yazma hakkı verilmiştir" denildi.
DİĞER
Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran Eren Bülbül sorusu! Kim Milyoner Olmak İster’deki o soru Kenan İmirzalıoğlu’nu duygulandırdı!
Ebru Şahin ile Cedi Osman aşk yuvalarında! Balayından dönen ünlü çift soluğu bakın nerede aldı
İşte Emirhan İlkhan'ın yeni maaşı! Aradaki fark gündem oldu
Galatasaray'a bir golcü daha!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Galatasaray'dan Erden Timur açıklaması!
G.Saray'da sıra ayrılacaklarda!
30 AĞUSTOS HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?
Üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
YKS TERCİH SONUCU SORGULAMA EKRANI
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Galatasaray'dan Erden Timur açıklaması! Galatasaray'dan Erden Timur açıklaması! 00:10
Süper Kupa R. Madrid'in! Süper Kupa R. Madrid'in! 00:08
Süper Kupa R. Madrid'in! Süper Kupa R. Madrid'in! 23:52
🔴 A SPOR CANLI YAYIN 🔴 A SPOR CANLI YAYIN 23:08
G.Saray'da sıra ayrılacaklarda! G.Saray'da sıra ayrılacaklarda! 23:08
Jesus'tan Slovacko maçı öncesi Arda Güler açıklaması! Jesus'tan Slovacko maçı öncesi Arda Güler açıklaması! 23:06
Daha Eski
Almanlar F.Bahçeli yıldızın peşinde! İşte yapılan teklif Almanlar F.Bahçeli yıldızın peşinde! İşte yapılan teklif 23:06
Kartal'a transfer yanıtı! Nadiem Amiri... Kartal'a transfer yanıtı! Nadiem Amiri... 23:06
F.Bahçe o isimden vazgeçti! İşte nedeni ve yeni hedef F.Bahçe o isimden vazgeçti! İşte nedeni ve yeni hedef 23:06
Süper Lig devinden Batshuayi bombası! Süper Lig devinden Batshuayi bombası! 23:05
F.Bahçe'ye Pereira'dan transfer! Jesus özellikle istedi F.Bahçe'ye Pereira'dan transfer! Jesus özellikle istedi 23:05
Jesus gözden çıkardı! Yıldız isim gönderiliyor Jesus gözden çıkardı! Yıldız isim gönderiliyor 23:05