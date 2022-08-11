Nuri Şahin rekor peşinde

Antalyaspor, geçtiğimiz sezon deplasmanda yakaladığı yenilmezlik serisini, bu sezonki ilk deplasman mücadelesi olan Ümraniye karşısında 9 maça çıkarmayı hedefliyor. Nuri Şahin, Ümraniye maçında puan ya da puanlar alırsa kulüp tarihinin Süper Lig'de en uzun deplasman serisini yakalayan ismi olacak.
Antalyaspor, geçtiğimiz sezon deplasmanda yakaladığı yenilmezlik serisini, bu sezonki ilk deplasman mücadelesi olan Ümraniye karşısında 9 maça çıkarmayı hedefliyor. Nuri Şahin, Ümraniye maçında puan ya da puanlar alırsa kulüp tarihinin Süper Lig'de en uzun deplasman serisini yakalayan ismi olacak.