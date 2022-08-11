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Nuri Şahin rekor peşinde

Antalyaspor, geçtiğimiz sezon deplasmanda yakaladığı yenilmezlik serisini, bu sezonki ilk deplasman mücadelesi olan Ümraniye karşısında 9 maça çıkarmayı hedefliyor. Nuri Şahin, Ümraniye maçında puan ya da puanlar alırsa kulüp tarihinin Süper Lig'de en uzun deplasman serisini yakalayan ismi olacak.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2022 Perşembe 06:50
Nuri Şahin rekor peşinde
Antalyaspor, geçtiğimiz sezon deplasmanda yakaladığı yenilmezlik serisini, bu sezonki ilk deplasman mücadelesi olan Ümraniye karşısında 9 maça çıkarmayı hedefliyor. Nuri Şahin, Ümraniye maçında puan ya da puanlar alırsa kulüp tarihinin Süper Lig'de en uzun deplasman serisini yakalayan ismi olacak.
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