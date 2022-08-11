Bertrand Traore Şehir’e

Transfer çalışmalarını sürdüren Başakşehir için flaş bir iddia ortaya atıldı. Turuncu-lacivertlilerin A.Villa'nın sağ açığı Bertrand Traore ve kulübüyle her konuda anlaştığı öğrenildi. 66 kez Burkina Faso Milli Takımı'nda oynayan 26 yaşındaki sağ açık, Premier Lig'de 55 maçta 9 gol ve 8 asist yaptı.
Transfer çalışmalarını sürdüren Başakşehir için flaş bir iddia ortaya atıldı. Turuncu-lacivertlilerin A.Villa'nın sağ açığı Bertrand Traore ve kulübüyle her konuda anlaştığı öğrenildi. 66 kez Burkina Faso Milli Takımı'nda oynayan 26 yaşındaki sağ açık, Premier Lig'de 55 maçta 9 gol ve 8 asist yaptı.