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Bertrand Traore Şehir’e

Transfer çalışmalarını sürdüren Başakşehir için flaş bir iddia ortaya atıldı. Turuncu-lacivertlilerin A.Villa'nın sağ açığı Bertrand Traore ve kulübüyle her konuda anlaştığı öğrenildi. 66 kez Burkina Faso Milli Takımı'nda oynayan 26 yaşındaki sağ açık, Premier Lig'de 55 maçta 9 gol ve 8 asist yaptı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2022 Perşembe 06:50
Bertrand Traore Şehir’e
Transfer çalışmalarını sürdüren Başakşehir için flaş bir iddia ortaya atıldı. Turuncu-lacivertlilerin A.Villa'nın sağ açığı Bertrand Traore ve kulübüyle her konuda anlaştığı öğrenildi. 66 kez Burkina Faso Milli Takımı'nda oynayan 26 yaşındaki sağ açık, Premier Lig'de 55 maçta 9 gol ve 8 asist yaptı.
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