Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray ve Trabzonspor'un toplam borcu belli oldu!

Türk futbolunda "dört büyükler" olarak adlandırılan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, geçtiğimiz sezonu toplamda 1 milyon 725 milyon zararla kapattı.

Dört kulüp tarafından Kamuoyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan bildirimlere göre, en fazla zarar açıklayan kulüp, 716,8 milyon lirayla Beşiktaş oldu. Siyah-beyazlı kulübü 377,5 milyon liralık zararla Galatasaray takip ediyor.

Trabzonspor geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlasa da 335,2 milyon liralık zarar açıkladı. Fenerbahçe'nin zarar hanesinde ise 295,4 milyon lira bulunuyor.

Bağımsız denetçi raporlarına göre zarar 3,16 milyar lira

Söz konusu dört kulüp/şirket, mali tablolarında yıllık gelir hanelerine kendi iştiraklerinden (Dernek ya da bağlı şirketler) çeşitli miktarlarda faiz geliri kaydetse de bağımsız denetçi raporlarında, bu gelirin tahsil edilmediği ve tahsile dair kanaat oluşmadığı belirtiliyor.

Şirketlerin, kendi iştiraklerine tahakkuk ettirdikleri faiz miktarları şöyle:

Fenerbahçe, kulüp derneğine 540,1 milyon lira

Galatasaray, kulüp derneğine 381,4 milyon lira

Beşiktaş, kulüp derneğine 309,1 milyon lira

Trabzonspor, Futbol AŞ'ye 203,1 milyon lira

Bu veriler ışığında Beşiktaş'ın 1 milyar 25 milyon lira, Fenerbahçe'nin 838,5 milyon lira, Galatasaray'ın 758,9 milyon lira, Trabzonspor'un da 538,3 milyon liralık dönemsel zararı ortaya çıkıyor.

Kulüplerin (dernek hariç) toplam şirket borcu 16,27 milyar lira

Dört kulübün dernek hesabı/borcu hariç borsaya açık şirketlerinin toplam borcu 16,27 milyar liraya ulaştı.

En borçlu kulüp 4,91 milyar lirayla Fenerbahçe olurken, Beşiktaş 4,78 milyar lirayla ikinci sırada bulunuyor.

Galatasaray'ın borç hanesinde 4,18 milyar lira, Trabzonspor'un yükümlülüğündeyse 2,4 milyar lira mevcut.

Fenerbahçe'nin gelir-gider tablosu

Fenerbahçe geçtiğimiz sezon 1,46 milyar lirayla en fazla gelire sahip olurken. 2,3 milyar lira harcadı.

Sarı-lacivertlilerin dikkati çeken yüksek meblağlı gelirleri şöyle :

Reklam ve sponsorluk: 548,2 milyon lira

Mağazacılık: 257,3 milyon lira

Yayın geliri: 203,6

Stat hasılatı: 149,6 milyon lira

Fenerbahçe'nin gider hanesindeki en büyük kalem, 808 milyon lirayla futbolcu ve teknik adam ücretleri oldu.

Galatasaray'ın gelir-gider tablosu

Sarı-kırmızılı ekip 1,23 milyon lirayla Fenerbahçe'den sonra en fazla gelire ulaşan kulüp konumunda. Kulübün gideri ise 1,99 milyar lira.

Galatasaray'ın önemli gelir kalemleri şöyle:

Reklam ve sponsorluk: 401,3 milyon lira

Stat hasılatı: 240,1 milyon lira

Mağazacılık: 196,5 milyon lira

Yayın geliri: 165,3 milyon lira

UEFA geliri: 170,9 milyon lira

Sarı-kırmızılı ekibin futbolcu ve teknik adam gideri 733,2 milyon lira.

Beşiktaş'ın gelir-gider tablosu

Siyah-beyazlı kulüp 1,15 milyar liralık gelire ulaşsa da 2,17 milyar liralık borca girdi.

Beşiktaş'ın önemli gelir kalemleri şöyle:

Reklam ve sponsorluk: 278.8 milyon lira

UEFA geliri: 271,1 milyon lira

Yayın geliri 154 milyon lira

Mağazacılık: 155.5 milyon lira

Stat hasılatı 125,2 milyon lira

Siyah-beyazlı kulübün futbolcu ve teknik adam ücretleri toplamı ise 967.3 milyon lira.

Trabzonspor'un gelir-gider tablosu

Sezonu şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor, kasasına 929.9 milyon lira koydu. Bordo-mavililerin gider toplamı ise 1,46 milyar liraya ulaştı.

Karadeniz kulübünün en yüksek gelir kalemleri şöyle:

Reklam ve sponsorluk: 208,3 milyon lira

Yayın geliri: 173,6 milyon lira

Mağazacılık: 160,7 milyon lira

Stat hasılatı: 82.5 milyon lira

Trabzonspor'un en büyük gider kalemi 579.4 milyon lirayla futbolcu ve teknik adam ücretleri oldu.

Kulüplerin yıllık gelir-gider tablosu / milyar lira 2021-22 Sezonu Gelir Gider Zarar Beşiktaş 1,151 2,177 1,026 Fenerbahçe 1,465 2,301 0,836 Galatasaray 1,235 1,994 0,759 Trabzonspor 0,929 1,468 0,539