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Süper Lig’den 7 kulüp PFDK’ya sevk edildi

Spor Toto Süper Lig’de ilk hafta oynanan karşılaşmaların ardından Trabzonspor, Gaziantep FK, Fraport TAV Antalyaspor, MKE Ankaragücü, Konyaspor, Fenerbahçe ve Ümraniyespor, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edildi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2022 Salı 21:45
Süper Lig’den 7 kulüp PFDK’ya sevk edildi

Spor Toto Süper Lig'de ilk hafta oynanan karşılaşmaların ardından Trabzonspor, Gaziantep FK, Fraport TAV Antalyaspor, MKE Ankaragücü, Konyaspor, Fenerbahçe ve Ümraniyespor, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, 9 Ağustos 2022 tarihli Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) sevklerini açıkladı. TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu sevkler yer aldı:

"1-TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü'nün 05.08.2022 tarihinde oynanan İSTANBULSPOR A.Ş. - TRABZONSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
2-GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Kulübü'nün 06.08.2022 tarihinde oynanan DEMİR GRUP SİVASSPOR - GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
3-FRAPORT TAV ANTALYASPOR Kulübü'nün 07.08.2022 tarihinde oynanan FRAPORT TAV ANTALYASPOR - GALATASARAY A.Ş Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "usulsüz seyirci alınması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,
FRAPORT TAV ANTALYASPOR Kulübü görevlisi MURAT KAYA'nın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2022-2023 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 8/4 maddesi uyarınca 09.08.2022 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
4-MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü'nün 08.08.2022 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ - ARABAM.COM KONYASPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca ve "usulsüz seyirci alınması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,
MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü görevlisi MERYEM KARAKUŞ'un aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2022-2023 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 8/4 maddesi uyarınca 09.08.2022 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,
MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü görevlisi GÜLER DİRİL'in aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2022-2023 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 8/4 maddesi uyarınca 09.08.2022 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,
MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü görevlisi YÜKSEL COŞKUN'un aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2022-2023 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 8/4 maddesi uyarınca 09.08.2022 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
5-ARABAM.COM KONYASPOR Kulübü'nün 08.08.2022 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ - ARABAM.COM KONYASPOR müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
6-FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 08.08.2022 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. - HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca, "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca, "usulsüz seyirci alınması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca ve "7 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
7-HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR Kulübü'nün 08.08.2022 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. - HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

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