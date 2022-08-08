TFF yeni statüyü duyurdu! Kadrodaki oyuncu sayısında flaş değişiklik

TFF, Süper Lig statüsünde değişikliğe gidildiğini açıkladı. TFF'nin "Süper Lig Futbolcu Uygunluğu" başlığı altında yaptığı yeni düzenlemeye göre; Süper Lig kulüpleri kadrolarında en fazla 35 oyuncu bulundurabilecek ve 21 yabancı tescil ettirebilecek. 21 kişilik maç kadrosunda 14 yabancı bulunacak ve ilk 11'de en fazla 8 yabancı olacak.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

TFF Yönetim Kurulu tarafından, 2022-2023 Futbol Sezonu İlan Edilmesi Gereken Hususlar'ın "Süper Lig Futbolcu Uygunluğu"nda değişiklik yapıldı.

Buna göre;

Süper Lig Kulüpleri, En az 1'inin 01.01.1998 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olması şartı ile A Takım Listesinde en fazla 14 yabancı uyruklu futbolcu yazma hakkına ilaveten, 01.01.2001 ve daha sonra doğmuş olmaları şartıyla,

U14 milli takımı dâhil olmak üzere ülkesinin milli takımlarında en az 10 müsabakada oynamış olmaları;

Ülkesinin U21 veya A Milli takımlarında toplamda en az 3 defa oynamış olmaları;

FIFA'nın 23.06.2022 tarihinde ilan ettiği dünya sıralaması listesinde ilk 20 sırada bulunan ülke federasyonlarının en üst veya bir alt liglerinde toplamda 25 maçtan fazla süre almış olmaları;

kriterlerinden herhangi birine sahip olmaları koşulu ile 3 yabancı uyruklu futbolcu ile de transfer ve tescil dönemleri içerisinde sözleşme imzalayabilir ve tescil ettirerek A Takım Listesine yazabilirler.