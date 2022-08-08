TFF yeni statüyü duyurdu! Kadrodaki oyuncu sayısında flaş değişiklik

TFF, Süper Lig statüsünde değişikliğe gidildiğini açıkladı. TFF'nin "Süper Lig Futbolcu Uygunluğu" başlığı altında yaptığı yeni düzenlemeye göre; Süper Lig kulüpleri kadrolarında en fazla 35 oyuncu bulundurabilecek ve 21 yabancı tescil ettirebilecek. 21 kişilik maç kadrosunda 14 yabancı bulunacak ve ilk 11'de en fazla 8 yabancı olacak.
TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
TFF Yönetim Kurulu tarafından, 2022-2023 Futbol Sezonu İlan Edilmesi Gereken Hususlar'ın "Süper Lig Futbolcu Uygunluğu"nda değişiklik yapıldı.
Buna göre;
Süper Lig Kulüpleri, En az 1'inin 01.01.1998 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olması şartı ile A Takım Listesinde en fazla 14 yabancı uyruklu futbolcu yazma hakkına ilaveten, 01.01.2001 ve daha sonra doğmuş olmaları şartıyla,
- U14 milli takımı dâhil olmak üzere ülkesinin milli takımlarında en az 10 müsabakada oynamış olmaları;
- Ülkesinin U21 veya A Milli takımlarında toplamda en az 3 defa oynamış olmaları;
- FIFA'nın 23.06.2022 tarihinde ilan ettiği dünya sıralaması listesinde ilk 20 sırada bulunan ülke federasyonlarının en üst veya bir alt liglerinde toplamda 25 maçtan fazla süre almış olmaları;
kriterlerinden herhangi birine sahip olmaları koşulu ile 3 yabancı uyruklu futbolcu ile de transfer ve tescil dönemleri içerisinde sözleşme imzalayabilir ve tescil ettirerek A Takım Listesine yazabilirler.