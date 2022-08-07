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Yiğido yakaladı

Maxim’in nefis frikiğiyle Gaziantep devreyi önde geçti. Sivasspor, Gradel’in penaltısıyla eşitliği sağladı. İki ekip bu beraberlikle lige 1’er puanla başladı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2022 Pazar 06:50
Yiğido yakaladı
Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Demir Grup Sivasspor ile Gaziantep FK sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. 9'da Kerem Atakan Kesgin'in ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Yatabare'nin sert vuruşunda, kaleci Günay Güvenç topu güçlükle çeldi. 22'de Markovic'in düşürülmesi sonucu kazanılan serbest vuruşu kullanan Maxim, harika bir frikik golüyle Muammer'in solundan ağları buldu: 0-1. Karşılaşmanın ilk yarısı Gaziantep'in üstünlüğüyle geçildi.

53'te Robin Yalçın'ın uzun pasında solda buluşan Gradel ceza alanına ortaladı, Yatabare'nin kafa vuruşu yandan auta gitti. 61. dakikada Hanousek eliyle müdahale edince hakem penaltı noktasını gösterdi. Sivasspor'un kazandığı penaltıyı gole çeviren Gradel eşitliği sağladı: 1-1. 85'te soldan Maxim'in kullandığı serbest vuruşta, Djilobodji vurdu, az farkla top yandan dışarı gitti. Başka gol olmayınca puanlar paylaşıldı.
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