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Karagümrük - Alanyaspor maçı CANLI izle! Karagümrük - Alanyaspor maçı canlı anlatım | Süper Lig maçı izle

Süper Lig'de heyecan başladı. İlk hafta maçında Fatih Karagümrük ile Alanyaspor kritik maçta karşı karşıya geliyor. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadelede hakem Zorbay Küçük düdük çalıyor. İki ekip de zorlu müsabakadan galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Fatih Karagümrük - Alanyaspor maçının CANLI anlatımı ve tüm detayları fotomac.com.tr'de...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2022 Pazar 19:14
Karagümrük - Alanyaspor maçı CANLI izle! Karagümrük - Alanyaspor maçı canlı anlatım | Süper Lig maçı izle

Fatih Karagümrük ile Alanyaspor, Süper Lig'in ilk haftasında kozlarını paylaşıyor. İki takım da kritik müsabakadan galibiyetle ayrılıp sezona 3 puanla başlamak istiyor.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadelede hakem Zorbay Küçük düdük çalıyor. Küçük'ün yardımcılıklarını Bilal Gölen ve Furkan Ürün yapıyor.




FATİH KARAGÜMRÜK - ALANYASPOR MAÇINDA İLK 11'LER BELLİ OLDU!
Fatih Karagümrük: Viviano, Biraschi, Burak, Emir Tintiş, Caner Erkin, Ricci, Ozdoev, Shukurov, Levent Mercan, Borini, Diagne

Alanyaspor: Yusuf Karagöz, Yusuf Özdemir, Furkan, Fatih, Balkovec, Umut, Fer, Efkan, Efecan, Candeias, Eduardo

FATİH KARAGÜMRÜK - ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Fatih Karagümrük - Alanyaspor maçı 19:15'te başladı. Karşılaşma beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.


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