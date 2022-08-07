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Giresunspor Adana Demirspor: 2-3 | MAÇ SONUCU

Spor Toto Süper Lig'in ilk hafta maçında Bitexen Giresunspor, evinde Adana Demirspor'u ağırladı. Mücadele 2-1'lik sonuçla mavi-beyazlıların lehine tamamlandı. Adana Demirspor maçın 23. dakikasında Gökhan İnler'in golü ile 1-0 öne geçti. Golden 5 dakika sonra sahneye Belhanda çıktı. Faslı oyuncu 28. dakikada farkı ikiye çıkaran golü kaydetti. Oyuna sonradan dahil olan Onyekuru takımının 82. dakikasında üçüncü golünü atan isim oldu. Çotanaklar'ın gollerini ise 56. dakikada Borja Sainz ve 90+1. dakikada Rahmetullah kaydetti.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2022 Pazar 21:13 Güncelleme Tarihi: 07 Ağustos 2022 Pazar 21:32
Giresunspor Adana Demirspor: 2-3 | MAÇ SONUCU

Spor Toto Süper Lig'in ilk hafta maçında Bitexen Giresunspor, evinde Adana Demirspor'u ağırladı. Mücadele 2-1'lik sonuçla mavi-beyazlıların lehine tamamlandı.

Adana Demirspor maçın 23. dakikasında Gökhan İnler'in golü ile 1-0 öne geçti.

Golden 5 dakika sonra sahneye Belhanda çıktı. Faslı oyuncu 28. dakikada farkı ikiye çıkaran golü kaydetti. Oyuna sonradan dahil olan Onyekuru takımının 82. dakikasında üçüncü golünü atan isim oldu.

Çotanaklar'ın gollerini ise 56. dakikada Borja Sainz ve 90+1. dakikada Rahmetullah kaydetti.

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