Berk Yıldız Demirspor’da

Adana Demirspor, eski futbolcusu Berk Yıldız'ı kadrosuna kattı. Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşındaki sol kanatla 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu. Son olarak Yeni Malatyaspor forması giyen Berk, 2018'de imza attığı Demir'de 69 maçta 12 gol ve 9 asistlik performans ortaya koydu.
Adana Demirspor, eski futbolcusu Berk Yıldız'ı kadrosuna kattı. Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşındaki sol kanatla 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu. Son olarak Yeni Malatyaspor forması giyen Berk, 2018'de imza attığı Demir'de 69 maçta 12 gol ve 9 asistlik performans ortaya koydu.