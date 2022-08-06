Mustafa Dalcı: Sahamızda avantajlıyız

Dalcı, "Seyircimiz önünde oynayacağımız Konyaspor maçında tüm gücümüzle sahada olacağız. 3 puanı almak için elimizden gelen bütün mücadeleyi vereceğiz. 3 tane 90 dakika resmi maç oynadılar. Dezavantajları şu olabilir; biraz daha yorgun çıkabilirler maça. Dolayısıyla nereden baktığınız çok önemli ama bana göre kendi sahamızda oynayacağımız için biz avantajlıyız" dedi.



GÜÇLÜ BİR TAKIM OLDUK

Mustafa Dalcı, Süper Lig'de pozitif futbol oynayan ve sürekli gol arayan bir takım izletmek istediklerini söyledi. Dalcı, "15 oyuncu aldık. Güçlü bir takım olduk. Coşkulu, pozitif futbol oynayan, oyuna ve topa hakim olan, sürekli gol arayan bir takım oluşturduk. Modern futbol oynayan bir takım yapmaya çalışıyoruz" diye konuştu.