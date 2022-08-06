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Çotanaklar’dan transferde şov

Transferin hareketli kulüplerinden Giresunspor'dan, iki imza daha geldi. Önceki gün 1. Lig ekibi Samsunspor'dan ayrılan Savicevic'i alan Çotanaklar, dün de Adana Demirspor'dan ayrılan kaleci Ferhat Kaplan ve yine Samsunspor'dan sağ bek Talha Ülvan'ın transferini açıkladı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2022 Cumartesi 06:50
Çotanaklar’dan transferde şov

33 yaşındaki tecrübeli eldiven Ferhat, geçen sezon 7 maçta oynadı ve 9 gol yerken, 1 maçta kalesini gole kapattı. Geçen sezon devre arasında Belçika ekibi Leuven'den Samsunspor'a gelen 21 yaşındaki sağ bek Talha, 1 maçta forma giydi.

BİTEXEN GİRESUNSPOR
Giresunspor, Bitexen ile iki sezonluk isim ve forma göğüs sponsorluğu anlaşmasının altına imza attı. Kulüpten yapılan açıklamada, "2022-2023 ve 2023-2024 futbol sezonlarını kapsayacak iş birliği için Başkanımız Hakan Karaahmet ve Bitexen Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Cenk Erdem'in katılımıyla bir imza töreni düzenlendi" ifadeleri kullanıldı.

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