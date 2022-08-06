Çotanaklar’dan transferde şov

33 yaşındaki tecrübeli eldiven Ferhat, geçen sezon 7 maçta oynadı ve 9 gol yerken, 1 maçta kalesini gole kapattı. Geçen sezon devre arasında Belçika ekibi Leuven'den Samsunspor'a gelen 21 yaşındaki sağ bek Talha, 1 maçta forma giydi.

BİTEXEN GİRESUNSPOR

Giresunspor, Bitexen ile iki sezonluk isim ve forma göğüs sponsorluğu anlaşmasının altına imza attı. Kulüpten yapılan açıklamada, "2022-2023 ve 2023-2024 futbol sezonlarını kapsayacak iş birliği için Başkanımız Hakan Karaahmet ve Bitexen Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Cenk Erdem'in katılımıyla bir imza töreni düzenlendi" ifadeleri kullanıldı.