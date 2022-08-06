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Akrepler’in hedefi ilk 5

16 maçtır namğlup Antalyaspor’da Başkan Aziz Çetin, “Amacımız sürekli hedefi ilk beş olan bir takım oluşturmak” diye iddialı konuştu.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2022 Cumartesi 06:50
Akrepler’in hedefi ilk 5

Spor Toto Süper Lig'in iddialı takımlarından Antalyaspor, sezona sahasında G.Saray maçıyla başlayacak. Başkan Aziz Çetin, Yönetim, teknik ekip ve futbolcular olarak lige hazır olduklarını söyledi. Bu sezon hedeflerinin büyük olduğunu vurgulayan Başkan Çetin, "Bizim gibi şehir takımlarının şehrin dinamiklerinin desteğine ihtiyaçları var. Amacımız sürekli olarak hedefi ilk beş olan bir takım oluşturmak. Biz Antalyaspor olarak vizyon ve hedeflerimizi birlikte belirliyoruz. Yönetim, teknik kadro, idari kadro ve tüm takım birlikte karar veriyoruz. Dolayısıyla Nuri Şahin'in de hedefinin benim düşündüğüm gibi ilk beş olduğunu biliyorum. Geçen sezonu 7. sırada bitirdik. Bu sene amacımız en azından daha üst sıralarda bulunmak. Asıl amacımız ise uzun vadede sürekli olarak hedefi ilk beş olan bir takım oluşturmak" diye umut dağıttı.


54 SPONSORLUK ANLAŞMASI YAPTIK
Yapılan sponsorluk anlaşmalarıyla Antalyaspor'un marka değerini arttırmak istediklerini vurgulayan Başkan Çetin, "Bizim gibi şehir takımlarının şehrin dinamiklerinin desteğine ihtiyaçları var. Bugüne kadar ekibimiz ile 54 tane sponsorluk anlaşması yaptık" dedi.

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