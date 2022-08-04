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Güçlü bir koordinasyon ve işbirliği içinde çalışacağız

Hazıne ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Kulüpler Birliği ve TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'yle Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde gerçekleşen görüşmeye ilişkin Twitter hesabından açıklamada bulundu. Bakan Nebati, "Futbol kulüplerimizin her birinin sağlam temeller üzerinde sağlıklı biçimde büyümesini sağlamak için güçlü bir koordinasyon ve iş birliği içinde çalışmaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2022 Perşembe 06:50
Güçlü bir koordinasyon ve işbirliği içinde çalışacağız
Hazıne ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Kulüpler Birliği ve TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'yle Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde gerçekleşen görüşmeye ilişkin Twitter hesabından açıklamada bulundu. Bakan Nebati, "Futbol kulüplerimizin her birinin sağlam temeller üzerinde sağlıklı biçimde büyümesini sağlamak için güçlü bir koordinasyon ve iş birliği içinde çalışmaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.
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