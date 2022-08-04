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Erencan yine kiralık

Alanyaspor, geçen sezon da kadrosundaki 20 yaşındaki santrfor Erencan Yardımcı'yı bir yıllığına Spor Toto 1. Lig ekibi Eyüpspor'dan yeniden kiraladı. İmza töreni sonrasında konuşan genç forvet, "Alanyaspor'un başarısı için bu sezon elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım" ifadesini kullandı. Yardımcı, geçen sezon Eyüp ve Alanya'da oynadığı 13 maçta 3 gol, 1 asist katkısı sağladı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2022 Perşembe 06:50
Erencan yine kiralık
Alanyaspor, geçen sezon da kadrosundaki 20 yaşındaki santrfor Erencan Yardımcı'yı bir yıllığına Spor Toto 1. Lig ekibi Eyüpspor'dan yeniden kiraladı. İmza töreni sonrasında konuşan genç forvet, "Alanyaspor'un başarısı için bu sezon elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım" ifadesini kullandı. Yardımcı, geçen sezon Eyüp ve Alanya'da oynadığı 13 maçta 3 gol, 1 asist katkısı sağladı.
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