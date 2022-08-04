Avrupa’da ilerlemek istiyoruz

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Avrupa için iddiasını ortaya koydu. Çalımbay, "Büyük ihtimal Malmö ile eşleşeceğimizi düşünüyorum. İyi bir takım. Takımımızı çok iyi şekilde kurmamız gerekiyor. Geçen sezonu mükemmel bitirdik. Avrupa'dan hemen elenip gelmek istemiyoruz. İlerlemek istiyoruz" dedi.
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Avrupa için iddiasını ortaya koydu. Çalımbay, "Büyük ihtimal Malmö ile eşleşeceğimizi düşünüyorum. İyi bir takım. Takımımızı çok iyi şekilde kurmamız gerekiyor. Geçen sezonu mükemmel bitirdik. Avrupa'dan hemen elenip gelmek istemiyoruz. İlerlemek istiyoruz" dedi.