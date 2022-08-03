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İşte Süper Lig tarihinin en farklı skorları

Bu sezon 65 yaşına girecek, eski adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi, şimdiki adıyla Süper Lig'de en farklı skorlu galibiyeti Beşiktaş elde etti. Beşiktaş, 1989-1990'da Adana Demirspor'u 10-0 yenerek, 64 sezonu geride kalan lig tarihindeki en farklı skorlu sonucu aldı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2022 Çarşamba 11:46
İşte Süper Lig tarihinin en farklı skorları

Bu sezon 65 yaşına girecek, eski adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi, şimdiki adıyla Süper Lig'de en farklı skorlu galibiyeti Beşiktaş elde etti.

Siyah-beyazlılar, 64 sezonu geride kalan ligde, 1989-1990'da İstanbul'da Adana Demirspor'u 10-0 yenerek tarihi galibiyete imza attı.

Lig tarihinde, 8 ve daha farklı skorlu sonuçlanan toplam 8 maç yapıldı. Bu galibiyetlerden ikisinde Galatasaray, diğerlerinde ise Beşiktaş, Göztepe, Sarıyer, MKE Ankaragücü, Konyaspor ve Bursaspor'un adları bulunuyor.

Öte yandan, ligde son 25 sezonda yapılan maçların hiçbirinde takımlar birbirlerine 8 ve daha farklı skorlu üstünlük kuramadı.

TARİHE GEÇEN MAÇ

Türkiye'nin en üst kademe lig tarihinde en farklı skorlu maç, 15 Ekim 1989 Pazar günü İstanbul'da yapıldı.

Ali Sami Yen Stadı'nda 1989-1990 sezonunun 6. hafta maçında Beşiktaş, İngiliz teknik adam Gordon Milne yönetiminde yabancı oyuncularından yoksun çıktığı karşılaşmada tarihi bir zafere ulaştı.

Siyah-beyazlıların gollerini, bu maç sonrası Beşiktaş taraftarının adlarına beste yaptıkları Ali Gültiken (4), Feyyaz Uçar (3) ve Metin Tekin (3) attı.

Beşiktaş ile Adana Demirspor arasında yapılan tarihi maçın tablosu şöyle:

Stat: Ali Sami Yen

Hakemler: Engin Kurt, Atilla Olkun, Yolcu Yılmaz

Beşiktaş: Engin İpekoğlu (Dk. 64 Metin Akçevre), Recep Çetin, Gökhan Keskin, Ulvi Güveneroğlu, Kadir Akbulut, Rıza Çalımbay, Şenol Fidan, Zeki Önatlı, Feyyaz Uçar, Metin Tekin, Ali Gültiken

Adana Demirspor: Mehmet Fatih Yılmaz (Dk. 46 Haluk Uğurludoğan), Mehmet Demirtaş, Ümit Özkalp, Muammer Birdal, Cengizhan Köksal, Sedat Varak (Dk. 46 Çetin Kahrıman), Murat Sönmez, İbrahim Uzunca, Erol Demirhan, İsmail Akbaşlı, İbrahim Çolak

Goller: Dk. 2, 57, 61 ve 82 Ali Gültiken, Dk. 12, 65 ve 85 Feyyaz Uçar, Dk. 24, 43 ve 76 Metin Tekin

Seyirci: 15 bin 227

Hasılat: 207 milyon 740 bin lira

FENERBAHÇE VE TRABZONSPOR 8 FARKA ULAŞAMADI

Fenerbahçe ve Trabzonspor, lig tarihinde 8 farklı galibiyet elde edemedi.

Fenerbahçe, ligdeki en farklı skorlu galibiyetlerini, 1984-1985 ve 1996-1997 sezonlarında Denizlispor'u, 1997-1998'de Şekerspor'u, 2004-2005'te Kayserispor'u, 2008-2009'da Hacettepe'yi ve 2017-2018 sezonunda Kardemir Karabükspor'u aynı skorla 7-0, 1993-1994'te Samsunspor'u, 1994-1995'te de Kayserispor'u aynı sonuçla 8-1 yenerek aldı.

Trabzonspor ise 1994-1995 sezonunda Adana Demirspor'u, 2010-2011'de de Kasımpaşa'yı 7-0 yenerek, şimdiye kadarki en farklı skorlu galibiyetlerini elde etti.

MKE ANKARAGÜCÜ'NÜN İLGİNÇ REKORU

MKE Ankaragücü, lig tarihinde 8 farklı sonuçlanan maçlardan 3'üne imza atarken, aynı zamanda ilginç bir rekorun da sahibi oldu.

Başkentin sarı-lacivertli ekibi, aynı sezonda 8 farklı sonuçlarla hem galibiyet hem de yenilgi alan tek takım olarak Türk futbol tarihine geçti.

MKE Ankaragücü, 1992-1993 sezonunda evinde Konyaspor'u 8-0 yenerken, sezonun son maçında, yine sahasında, bu kez şampiyonluk için gol averajının çok önemli olduğu bir maçta Galatasaray'a 8-0 yenildi. Başkent temsilcisi ayrıca, 1995-1996 sezonunda deplasmanda Bursaspor'a 8-0 mağlup olarak, tarihindeki en farklı skorlu yenilgilerinden birini yaşamaktan kurtulamadı.

EN FARKLI SKORLU MAÇLAR

Lig tarihinde 8 ve daha farklı skor elde edilen maçlar şöyle:

Sezon Maç Sonuç
1989-90 Beşiktaş-Adana Demirspor 10 - 0
1967-68 Göztepe-Feriköy 9 - 1
1959-60 Galatasaray-Altınordu 8 - 0
1991-92 Konyaspor-Adana Demirspor 8 - 0
1992-93 MKE Ankaragücü-Konyaspor 8 - 0
1992-93 MKE Ankaragücü-Galatasaray 0 - 8
1995-96 Bursaspor-MKE Ankaragücü 8 - 0
1996-97 Sarıyer-Çanakkale Dardanelspor 8 - 0


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