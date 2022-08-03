Fenerbahçe - Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | SÜPER LİG

Süper Lig'de heyecan başlıyor. Fenerbahçe - Ümraniyespor 1. hafta maçında kozlarını paylaşacak. Süper Lig heyecanı her iki takımın taraftarları için de heyecanı doruğa çıkaracak. Peki, Fenerbahçe - Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

FENERBAHÇE - ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - Ümraniyespor maçı 8 Ağustos Pazartesi günü saat 21.45'te Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak ve beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe - Ümraniyespor maçını canlı takip etmek için tıklayın...