Palermo iddiası

Adana Demirspor'un İtalyan yıldız golcüsü Mario Balotelli'nin talipleri artıyor. İtalya Serie B ekiplerinden Palermo'nin Balotelli'yle ilgilendiği öne sürüldü. Tifosi Palermo sitesindeki habere göre; Palermo'nun sözleşmesi 2024'e kadar süren 31 yaşındaki santrforu kadrosuna katmak istediği iddia edildi. İsviçre takımı Sion da Balotelli için Başkan Murat Sancak'la görüşmüş, Sancak da bonservisinin 4 milyon euro olduğunu açıklamıştı. Mavi-Şimşekler'de geçen sezon 33 maçta, 19 gol, 6 asist katkısı sağlayan Balotelli, bu performansı sonrasında uzun bir süre sonra İtalya Milli Takımı'na da çağrılmıştı.