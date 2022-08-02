Haberler Süper Lig Palermo iddiası

Palermo iddiası

sviçre ekibi Sion’un ardından İtalya Serie B’nin güçlü takımlarından Palermo da Adana Demirspor’un yıldız golcüsü Balotelli’nin peşinde.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2022 Salı 06:50
Palermo iddiası
Adana Demirspor'un İtalyan yıldız golcüsü Mario Balotelli'nin talipleri artıyor. İtalya Serie B ekiplerinden Palermo'nin Balotelli'yle ilgilendiği öne sürüldü. Tifosi Palermo sitesindeki habere göre; Palermo'nun sözleşmesi 2024'e kadar süren 31 yaşındaki santrforu kadrosuna katmak istediği iddia edildi. İsviçre takımı Sion da Balotelli için Başkan Murat Sancak'la görüşmüş, Sancak da bonservisinin 4 milyon euro olduğunu açıklamıştı. Mavi-Şimşekler'de geçen sezon 33 maçta, 19 gol, 6 asist katkısı sağlayan Balotelli, bu performansı sonrasında uzun bir süre sonra İtalya Milli Takımı'na da çağrılmıştı.
DİĞER
Hull City, Fenerbahçe’den bir ismi daha bitiriyor! Kasaya 3 milyon Sterlin girecek…
İzmir Dikili'deki haşema yasağına ayrımcılık cezası! 3 kişi hakkında kamu davası açıldı
Fenerbahçe'den Mert Günok hamlesi! İşte diğer isimler
Kartal Emirhan'ın alternatifini buldu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Dikkat çeken F.Bahçe yorumu! "Lige en hazır takım"
Emirhan Topçu atağı
1 AĞUSTOS KABİNE TOPLANTISI KARARLARI
Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL?
DOLAR NE KADAR OLDU? 1 AĞUSTOS 2022 altın gram fiyatı
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Emirhan Topçu atağı Emirhan Topçu atağı 06:22
Yunus için transfer kararı! Ayrılıyor mu? Yunus için transfer kararı! Ayrılıyor mu? 01:24
Aslan'a İtalyan stoper! Aslan'a İtalyan stoper! 01:21
Aslan'a İtalyan stoper! Aslan'a İtalyan stoper! 01:09
🔴 A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 🔴 A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 00:35
Galatasaray Uruguaylı yıldızla anlaştı Galatasaray Uruguaylı yıldızla anlaştı 00:33
Daha Eski
Beşiktaş'ın yeni sol beki Masuaku İstanbul'da! Beşiktaş'ın yeni sol beki Masuaku İstanbul'da! 00:33
Takımdan ayrılmak istiyordu Jesus engel oldu! Takımdan ayrılmak istiyordu Jesus engel oldu! 00:33
F.Bahçe Alioski'yi açıkladı! F.Bahçe Alioski'yi açıkladı! 00:32
Pelkas İngiltere yolcusu Pelkas İngiltere yolcusu 00:30
Başkan Erdoğan Trabzonspor'u kabul etti Başkan Erdoğan Trabzonspor'u kabul etti 00:29
Marcao gözyaşlarını tutamadı! "İdolüm..." Marcao gözyaşlarını tutamadı! "İdolüm..." 00:29