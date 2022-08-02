Ligde 14 takım hocasını bırakmadı

Süper Lig'de 19 takımın 14'ü geçen sezon çalıştığı teknik adamla yola devam edecek. Son şampiyon Trabzonspor, Adana Demir, Alanya, Beşiktaş, Sivas, Antalya, G.Antep FK, Giresun, Kasımpaşa, Konya, Başakşehir ile ligin yeni ekipleri Ankaragücü, Ümraniye ve İstanbulspor, geçen sezonu tamamlayan teknik direktörleriyle sezonu açacak.
Süper Lig'de 19 takımın 14'ü geçen sezon çalıştığı teknik adamla yola devam edecek. Son şampiyon Trabzonspor, Adana Demir, Alanya, Beşiktaş, Sivas, Antalya, G.Antep FK, Giresun, Kasımpaşa, Konya, Başakşehir ile ligin yeni ekipleri Ankaragücü, Ümraniye ve İstanbulspor, geçen sezonu tamamlayan teknik direktörleriyle sezonu açacak.