Haberler Süper Lig Dolmabahçe’de zirve

Dolmabahçe’de zirve

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yarın Kulüpler Birliği Vakfı ve TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’yi kabul edecek.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2022 Salı 06:50
Dolmabahçe’de zirve
Yeni sezon için geri sayım sürerken, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yarın Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve kulüp başkanlarını kabul edecek. Cumhurbaşkanlığının Dolmabahçe Ofisi'ndeki görüşme saat 11.00'de yapılacak. Kulüpler Birliği'nin talebi üzerine planlanan toplantıda, Cuma günü başlayacak Süper Lig öncesi genel değerlendirmelerin yapılması, kulüplerin mali konulardaki taleplerinin gündeme gelmesi bekleniyor. Spor kulüplerinin finansal durumlarına yönelik adımlar atılmış, Spor Kulüpleri ve Federasyonları Kanunu ile birçok düzenleme hayata geçirilmişti.
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