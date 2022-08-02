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Cüneyt Çakır Devler Ligi’nde

FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır, Ludogorets-D.Zagreb arasında bugün saat 20.45'te oynanacak Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu maçını yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Alpaslan Dedeş yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Yaşar Kemal Uğurlu olacak. Abdulkadir Bitigen VAR, Mert Güzenge ise AVAR olarak görev yapacak.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2022 Salı 06:50
Cüneyt Çakır Devler Ligi’nde
FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır, Ludogorets-D.Zagreb arasında bugün saat 20.45'te oynanacak Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu maçını yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Alpaslan Dedeş yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Yaşar Kemal Uğurlu olacak. Abdulkadir Bitigen VAR, Mert Güzenge ise AVAR olarak görev yapacak.
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