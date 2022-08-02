Antep geri sayımda

Gaziantep FK'nın Sofian Kiyine ve Franck Boli transferindeki ısrarcı tutumunun yanı sıra bekleyişi devam ediyor. Sözleşmesinin son yılındaki 28 yaşındaki Fildişili santrfor Boli için resmi teklifte bulunan güney ekibi, kulübünün yanıtını bekliyor. Tecrübeli forvet, geçen sezon Ferencvaroş formasıyla çıktığı 27 karşılaşmada 11 gol, 4 asist katkısı sağladı. Bu sezon ise Şampiyonlar Ligi elemelerinde 3 karşılaşmada boy gösterdi. Güney temsilcisi, 24 yaşındaki Faslı dinamo Kiyine ve kulübü Lazio'yla da prensipte anlaştı. Satın alma opsiyonlu kiralanması konusunda anlaşılan Kiyine, geçtiğimiz sezon Serie A'ya veda eden Venezia'da kiralık olarak forma giyerken, boy gösterdiği 28 karşılaşmada, 1 gol katkısı sağladı.