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Antalya hazır kıta

Yeni sezon hazırlıklarını Almanya'da tamamlayan Antalyaspor, Süper Lig'deki oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarına başlayacak.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2022 Pazartesi 06:50
Antalya hazır kıta

Almanya kampında son hazırlık maçını Nuri Şahin'in efsanesi olduğu B.Dortmund'la oynayan ve 1-1 berabere kalan kırmızı-beyazlılar, Galatasaray karşılaşması öncesinde iyi bir görüntü verdi. Şahin'in de takımından memnun olduğu öğrenildi.

SONER: ALMAN EKOLÜ, BÖYLESİNİ GÖRMEDİM

Antalyaspor'un Göztepe'den yeni transferi orta saha Soner Aydoğdu, hocası Nuri Şahin ve takıma övgüler yağdırdı. 31 yaşındaki Aydoğdu, "Nuri Şahin, Almanya'daki antrenmanları uyguluyor. Alman ekolünden birçok örnek görebilirsiniz. Ağır ve yorucu geçiyor. Uzun zamandır böyle kamp dönemi geçirdiğimi hatırlamıyorum. Hem fiziksel hem de taktiksel anlamda verimli geçtiğini söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.


ÇALIMBAY TRANSFER İSTİYOR
Süper Kupa'da lig şampiyonu Trabzonspor'a 4-0 yenilen kupa şampiyonu Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, transfer isteğini yineledi ve geç kaldıklarını vurguladı. Yönetime seslenen Çalımbay, "Bizim için büyük bir ders oldu. İhtiyacımız olan oyuncuları almamız ve hata yapmadan işimize bakmamız gerekiyor. Transferlerde geç kaldık" değerlendirmesinde bulundu.

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