Lige Avrupa ayarı

Spor Toto Süper Lig'de 1 ve 2. hafta maçlarının programında değişiklik yapıldı. Fenerbahçe'nin 4-11 Ağustos'ta UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda oynayacağı maçlar nedeniyle sarı-lacivertlilerin 1. haftada 5 Ağustos Cuma günü oynayacağı Ümraniye maçı 8 Ağustos Pazartesi gününe, 2. haftada 13 Ağustos Cumartesi günü oynayacağı Kasımpaşa müsabakası ise 15 Ağustos Pazartesi gününe alındı. Cuma günü 19.15'te oynanacak İstanbulspor- Trabzonspor müsabakasının saati 21.00 olarak değiştirildi. Maç Olimpiyat Stadı'na alındı. Ayrıca 2. haftada pazartesi oynanacak olan G.Saray-Giresun maçı da 13 Ağustos Cumartesi günü saat 21.45'e alındı.