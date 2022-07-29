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Lige Avrupa ayarı

TFF; Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi maçları nedeniyle ilk iki hafta programını değiştirdi. Kanarya’nın iki maçı da pazartesi...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2022 Cuma 06:50
Lige Avrupa ayarı

Spor Toto Süper Lig'de 1 ve 2. hafta maçlarının programında değişiklik yapıldı. Fenerbahçe'nin 4-11 Ağustos'ta UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda oynayacağı maçlar nedeniyle sarı-lacivertlilerin 1. haftada 5 Ağustos Cuma günü oynayacağı Ümraniye maçı 8 Ağustos Pazartesi gününe, 2. haftada 13 Ağustos Cumartesi günü oynayacağı Kasımpaşa müsabakası ise 15 Ağustos Pazartesi gününe alındı. Cuma günü 19.15'te oynanacak İstanbulspor- Trabzonspor müsabakasının saati 21.00 olarak değiştirildi. Maç Olimpiyat Stadı'na alındı. Ayrıca 2. haftada pazartesi oynanacak olan G.Saray-Giresun maçı da 13 Ağustos Cumartesi günü saat 21.45'e alındı.

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