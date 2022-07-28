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Spor Toto Süper Lig 1 ve 2. hafta programında değişiklik yapıldı! Fenerbahçe ve Galatasaray'ın maç tarihleri değişti

Spor Toto Süper Lig'de 1 ve 2. hafta maçlarının programında değişiklik yapıldı. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe'nin 4-11 Ağustos'ta UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda oynayacağı maçlar nedeniyle ligde ilk 2 hafta programında değişikliğe gidildi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2022 Perşembe 21:34 Güncelleme Tarihi: 28 Temmuz 2022 Perşembe 21:50
Spor Toto Süper Lig 1 ve 2. hafta programında değişiklik yapıldı! Fenerbahçe ve Galatasaray'ın maç tarihleri değişti

Fenerbahçe'nin 1. haftada 5 Ağustos Cuma günü oynayacağı Ümraniyespor maçı 8 Ağustos Pazartesi gününe, 2. haftada 13 Ağustos Cumartesi günü oynayacağı Kasımpaşa müsabakası ise 15 Ağustos Pazartesi gününe alındı.

Bu değişikliklere bağlı olarak 5 Ağustos Cuma günü saat 19.15'te oynanması planlanan İstanbulspor-Trabzonspor müsabakasının saati 21.00 olarak değiştirildi. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda devam eden bakım onarım çalışmaları nedeniyle söz konusu müsabaka Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

Ayrıca 15 Ağustos Pazartesi günü saat 21.45'te oynanacağı duyurulan Galatasaray-Giresunspor maçı da yayın planı gereği 13 Ağustos Cumartesi günü saat 21.45'e alındı.

TFF'den yapılan resmi açıklamada;

Spor Toto Süper Lig'in 1 ve 2. hafta programının ilanı esnasında duyurulduğu üzere, Fenerbahçe'nin 4 – 11 Ağustos tarihlerinde oynayacağı UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu müsabakaları nedeniyle ilk 2 hafta programında değişiklikler yapılmıştır.

Buna göre; Fenerbahçe'nin 1. haftada 5 Ağustos Cuma günü oynayacağı Ümraniyespor müsabakası 8 Ağustos Pazartesi gününe, 2. haftada 13 Ağustos Cumartesi günü oynayacağı Kasımpaşa müsabakası ise 15 Ağustos Pazartesi gününe alınmıştır.

Bu değişikliklere bağlı olarak 5 Ağustos Cuma günü saat 19.15'te oynanacak olan İstanbulspor – Trabzonspor müsabakasının saati 21.00 olarak değiştirilmiştir. Bununla birlikte Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda devam eden bakım onarım çalışmaları nedeniyle anılan müsabaka Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacaktır.

Ayrıca, 15 Ağustos Pazartesi günü saat 21.45'te oynanacağı duyurulan Galatasaray – Giresunspor müsabakası da yayın planı gereği 13 Ağustos Cumartesi günü saat 21.45'e alınmıştır.

Kamuoyunun bilgilerine sunarız.

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