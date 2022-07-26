Haberler Süper Lig Hibrit atama

Hibrit atama

MHK Yaz Semineri’nde konuşan Başkan Sabri Çelik: “Atamaları hibrid sistemle yapacağız.”

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2022 Salı 06:50
Hibrit atama

MHK yaz semineri, Bolu'da başladı. Açılış törenine TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, MHK Başkanı Sabri Çelik, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve kulüp başkanları katıldı. Açılış konuşmasını yapan Başkan Çelik, "Süper Lig atamalarını hibrid sistemle yapacağız. Yazılan ve test edilen bir uygulamayla üç ayrı havuzda toplanan yaklaşık 40 ayrı input ile atamalar otomatik önümüze gelecek. MHK takdiri ancak zorunlu olursa devreye girecek. Detayları şeffaflık adına futbol paydaşlarına açmaya hazırız" dedi.

VAR ÇİZGİSİ UEFA'DAN

Başkan Çelik, VAR konusunda da şunları söyledi: "Sezon boyunca uygulayacağımız VAR çizgisi UEFA'nın çizgisiyle aynı olacaktır. FIFA'daki uygulamaya benzer ayrı bir VAR kadrosu kuracağız. Yaptığımız çalışmaları tamamladık. Bu çalışmalarda mümkün olduğu kadar herkesin fikrini ve onayını almak temel prensibimiz oldu. Gerektiğinde diğer ülkelerden de VAR hakemleri devreye sokulacak."

VAR HAKEMLİĞİ CAZİP OLACAK

Mehmet Büyükekşi, saha ve VAR hakemlerini ayırma nedenlerini açıkladı. Büyükekşi, "Geçen yıl baktık ki bazı hakemler 3 gün önce sahada, sonra VAR'da, tekrar sahada. Saha ve VAR hakemleri arasındaki ücret farkını da ortadan kaldırıyoruz. VAR hakemliğini de cazip hale getiriyoruz" ifadelerini kullandı.

HAKEMLERE ZAM MÜJDESİ

Başkan Mehmet Büyükekşi, hakemlere bir de zam müjdesi verdi. Başkan Büyükekşi, "Yaptığımız değerlendirmeler sonucunda yeni sezonla birlikte 2017 yılından beri yapılmayan ücret zamlarında çok önemli iyileştirmeler yaptık. VAR hakemlerimize de maddi ve manevi bu desteği veriyoruz" diye konuştu.

DİĞER
Sünnet derisi ile güzelleşen Selen Görgüzel isyan etti: Hasta mısınız? El insaf yahu!
Kısa süre önce Gökhan Alkan'la ayrılan Nesrin Cavadzade'nin gönlünü set arkadaşı Uraz Kaygılaroğlu'na kaptırdı
Fırtına Alexander Djiku için harekete geçiyor
Kartal'dan Fener'e sol bek çalımı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçeli yıldız hakkında flaş yorum! "Ciddi anlamda eksik..."
Antalyaspor'un Almanya kampında Nick Littlehales futbolculara uyku eğitimi verdi
Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL?
💥İşte Çılgın Sayısal Loto sonuçları...
FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçeli yıldız hakkında flaş yorum! "Ciddi anlamda eksik..." F.Bahçeli yıldız hakkında flaş yorum! "Ciddi anlamda eksik..." 08:08
Antalyaspor'un Almanya kampında Nick Littlehales futbolculara uyku eğitimi verdi Antalyaspor'un Almanya kampında Nick Littlehales futbolculara uyku eğitimi verdi 07:29
Fenerbahçe'den Boupendza bombası Fenerbahçe'den Boupendza bombası 01:03
Anlaşma tamam! İşte Aslan'ın yeni 6 numarası Anlaşma tamam! İşte Aslan'ın yeni 6 numarası 00:45
Adem Büyük Manisa FK’da Adem Büyük Manisa FK’da 00:21
Yiğidolar 2 golle kazandı Yiğidolar 2 golle kazandı 00:16
Daha Eski
Yiğidolar 2 golle kazandı Yiğidolar 2 golle kazandı 00:16
Van Bronckhorst'tan Rıdvan Yılmaz'a övgü! Van Bronckhorst'tan Rıdvan Yılmaz'a övgü! 00:13
Fırtına'dan tatsız prova Fırtına'dan tatsız prova 00:10
Avcı'dan iddialı sözler! "Geçen sezon..." Avcı'dan iddialı sözler! "Geçen sezon..." 00:09
Beşiktaş transferi resmen açıkladı Beşiktaş transferi resmen açıkladı 00:09
Cimbom'a Harit şoku! İşte yeni adresi Cimbom'a Harit şoku! İşte yeni adresi 00:09