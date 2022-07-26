Hibrit atama

MHK yaz semineri, Bolu'da başladı. Açılış törenine TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, MHK Başkanı Sabri Çelik, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve kulüp başkanları katıldı. Açılış konuşmasını yapan Başkan Çelik, "Süper Lig atamalarını hibrid sistemle yapacağız. Yazılan ve test edilen bir uygulamayla üç ayrı havuzda toplanan yaklaşık 40 ayrı input ile atamalar otomatik önümüze gelecek. MHK takdiri ancak zorunlu olursa devreye girecek. Detayları şeffaflık adına futbol paydaşlarına açmaya hazırız" dedi.

VAR ÇİZGİSİ UEFA'DAN

Başkan Çelik, VAR konusunda da şunları söyledi: "Sezon boyunca uygulayacağımız VAR çizgisi UEFA'nın çizgisiyle aynı olacaktır. FIFA'daki uygulamaya benzer ayrı bir VAR kadrosu kuracağız. Yaptığımız çalışmaları tamamladık. Bu çalışmalarda mümkün olduğu kadar herkesin fikrini ve onayını almak temel prensibimiz oldu. Gerektiğinde diğer ülkelerden de VAR hakemleri devreye sokulacak."

VAR HAKEMLİĞİ CAZİP OLACAK

Mehmet Büyükekşi, saha ve VAR hakemlerini ayırma nedenlerini açıkladı. Büyükekşi, "Geçen yıl baktık ki bazı hakemler 3 gün önce sahada, sonra VAR'da, tekrar sahada. Saha ve VAR hakemleri arasındaki ücret farkını da ortadan kaldırıyoruz. VAR hakemliğini de cazip hale getiriyoruz" ifadelerini kullandı.

HAKEMLERE ZAM MÜJDESİ

Başkan Mehmet Büyükekşi, hakemlere bir de zam müjdesi verdi. Başkan Büyükekşi, "Yaptığımız değerlendirmeler sonucunda yeni sezonla birlikte 2017 yılından beri yapılmayan ücret zamlarında çok önemli iyileştirmeler yaptık. VAR hakemlerimize de maddi ve manevi bu desteği veriyoruz" diye konuştu.