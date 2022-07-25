13 takım yerli 16’sı yabancı

Süper Lig'de yer alan 19 takımın 13'ü kalesini yerlilere teslim ederken, 6'sı yabancı kaleci tercih etti. Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, Başakşehir, Antalyaspor, Kayserispor, Gaziantep FK, Hatayspor, Kasımpaşa, Ankaragücü, Sivasspor, Giresunspor ve Ümraniyespor'da yerli kaleciler görev alacak.
Süper Lig'de yer alan 19 takımın 13'ü kalesini yerlilere teslim ederken, 6'sı yabancı kaleci tercih etti. Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, Başakşehir, Antalyaspor, Kayserispor, Gaziantep FK, Hatayspor, Kasımpaşa, Ankaragücü, Sivasspor, Giresunspor ve Ümraniyespor'da yerli kaleciler görev alacak.