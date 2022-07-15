Spor camiasından 15 Temmuz mesajları

TVF'DEN 15 TEMMUZ PAYLAŞIMI

15 Temmuz gecesi büyük bir kahramanlık gösteren halkımız, demokrasiye kast eden hain bir saldırıyı önlemiştir.

Bu vesile ile Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde bir kez daha tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, şükran ve saygıyla anıyoruz.