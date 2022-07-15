Haberler Süper Lig Spor camiasından 15 Temmuz mesajları

Spor camiasından 15 Temmuz mesajları

Süper Lig kulüpleri başta olmak üzere spor camiası, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 6. yıl dönümüne ilişkin birlik ve beraberlik mesajları yayınladı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Temmuz 2022 Cuma 11:08 Güncelleme Tarihi: 15 Temmuz 2022 Cuma 11:50
Spor camiasından 15 Temmuz mesajları

BEŞİKTAŞ'IN 15 TEMMUZ PAYLAŞIMI

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde, hain darbe girişimine karşı dimdik duran milletimize şükranlarımızı sunar, şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, gazilerimize şifalar dileriz.

Spor camiasından 15 Temmuz mesajları

FENERBAHÇE'NİN 15 TEMMUZ PAYLAŞIMI

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Demokrasimiz hedef alınarak, milli birliğimizi bozmak isteyenlerin hain darbe girişiminin yerle yeksan olduğu bu kara günde, vatanımız için canını ortaya koyan şehitlerimizi rahmetle anıyor; gazilerimize minnetlerimizi sunuyoruz.
Spor camiasından 15 Temmuz mesajları

GALATASARAY'IN 15 TEMMUZ PAYLAŞIMI

15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimine karşı, vatanımızın birlik ve beraberliğini korumak adına canlarını feda eden şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz.

Spor camiasından 15 Temmuz mesajları

TRABZONSPOR'UN 15 TEMMUZ PAYLAŞIMI

15 Temmuz hain darbe girişimini canı pahasına engelleyen tüm kahramanlarımızı Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde saygı ve minnetle anıyoruz.

Spor camiasından 15 Temmuz mesajları

TFF'DEN 15 TEMMUZ PAYLAŞIMI

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nde ülkemiz için şehit olan tüm vatandaşlarımızı saygı ve rahmetle anıyoruz.

Spor camiasından 15 Temmuz mesajları

TBF'DEN 15 TEMMUZ PAYLAŞIMI

15Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde, vatanımız için hayatlarını ortaya koyan aziz şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz.

Spor camiasından 15 Temmuz mesajları

TVF'DEN 15 TEMMUZ PAYLAŞIMI

15 Temmuz gecesi büyük bir kahramanlık gösteren halkımız, demokrasiye kast eden hain bir saldırıyı önlemiştir.

Bu vesile ile Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde bir kez daha tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, şükran ve saygıyla anıyoruz.

Spor camiasından 15 Temmuz mesajları

TÜRKİYE HENTBOL FEDERASYONU PAYLAŞIMI

15 Temmuz'daki hain darbe girişimine karşı, vatanımızın birlik ve beraberliğini korumak için canlarını feda eden şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz.

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