Spor camiasından 15 Temmuz mesajları

BEŞİKTAŞ'IN 15 TEMMUZ PAYLAŞIMI
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde, hain darbe girişimine karşı dimdik duran milletimize şükranlarımızı sunar, şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, gazilerimize şifalar dileriz.
BEŞİKTAŞ'IN 15 TEMMUZ PAYLAŞIMI
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde, hain darbe girişimine karşı dimdik duran milletimize şükranlarımızı sunar, şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, gazilerimize şifalar dileriz.
FENERBAHÇE'NİN 15 TEMMUZ PAYLAŞIMI
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
GALATASARAY'IN 15 TEMMUZ PAYLAŞIMI
15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimine karşı, vatanımızın birlik ve beraberliğini korumak adına canlarını feda eden şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz.
TRABZONSPOR'UN 15 TEMMUZ PAYLAŞIMI
15 Temmuz hain darbe girişimini canı pahasına engelleyen tüm kahramanlarımızı Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde saygı ve minnetle anıyoruz.
TFF'DEN 15 TEMMUZ PAYLAŞIMI
15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nde ülkemiz için şehit olan tüm vatandaşlarımızı saygı ve rahmetle anıyoruz.
TBF'DEN 15 TEMMUZ PAYLAŞIMI
15Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde, vatanımız için hayatlarını ortaya koyan aziz şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz.
TVF'DEN 15 TEMMUZ PAYLAŞIMI
15 Temmuz gecesi büyük bir kahramanlık gösteren halkımız, demokrasiye kast eden hain bir saldırıyı önlemiştir.
Bu vesile ile Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde bir kez daha tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, şükran ve saygıyla anıyoruz.
TÜRKİYE HENTBOL FEDERASYONU PAYLAŞIMI
15 Temmuz'daki hain darbe girişimine karşı, vatanımızın birlik ve beraberliğini korumak için canlarını feda eden şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz.