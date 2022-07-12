Altıntop: Eğitim çok önemli

TFF Yönetim Kurulu Üyesi ve Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, yeni sezon öncesi çarpıcı açıklamalar yaptı. Altıntop, "Yeni bir yönetim var ve oturup konuşacağız. Gerçekçi olmamız gerekiyor. Bazı konularda tabii kısa vadeli düşünebiliriz ama bazı konuları da uzun vadeli düşünmeliyiz. Ona göre de iyi yatırım yapmamız gerekir. Eğitim çok önemli onu ihmal edersek hayallerimizi gerçekleştiremeyiz" dedi.

LİGİN KALİTESİ GELİŞİMİ ETKİLİYOR

Hamit Altıntop, eylüldeki milli maçlar öncesinde liglerin kalitesinin önemine değindi. Altıntop, "Ligin kalitesi oyuncumuzun gelişimini etkiliyor. Onların gelişimi ve özgüveni de milli takıma yansıyor. Paydaşların aynı hedefi kovalaması ve bunun için de fedakarlık yapması gerekiyor" diye konuştu.