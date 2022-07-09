TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den Kurban Bayramı Mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Kurban Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

Başkan Mehmet Büyükekşi mesajında, bayramların toplumumuzu kaynaştırma görevine vurgu yaparak şunları söyledi:

"Milletimiz için müstesna günler arasında yer alan bir Kurban Bayramı'nı daha idrak ediyor olmanın heyecanını yaşıyoruz.

Bayramlar sağladığı huzur ortamı, örf, adet ve manevi değerlerimiz açısından kutsal günlerdir. Paylaşmayı, dayanışmayı, hürmeti ve hoşgörüyü hâkim kılan, sevdiklerimizle bir arada olduğumuz, her anını mutlulukla paylaştığımız çok özel anlardır.

Ayrıca, kadim geleneklerimizi yaşamamıza imkân sağlayan bayramlar; sosyal dayanışma ve birlik beraberlik şuurunun kişilere sirayet etmesini sağlaması ve ortak hedefler için kenetlenmemiz açısından büyük önem taşımaktadır.

Bayramlar gibi sporun da özünde birleştirici rolü vardır ve aynı zamanda dostluk, barış, kardeşlik demektir. Sporun vazgeçilmez unsuru fair play ruhunun yeni sezonla birlikte daha da güçleneceğine inanıyorum. Bu bayramın futbol camiamızdaki birlikteliği daha da artırmaya vesile olması en büyük arzumdur.

Bu duygularla, Türkiye Futbol Federasyonu olarak, spor camiasının, milletimizin ve tüm İslam âleminin mübarek Kurban Bayramını en içten dileklerimle kutlar, bayramın ülkemize ve dünyaya sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ederim. Bayramınız mübarek olsun."