Haberler Süper Lig TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den Kurban Bayramı Mesajı

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den Kurban Bayramı Mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Kurban Bayramı'na özel mesaj yayınladı. Büyükekşi'nin mesajında, "Bayramlar gibi sporun da özünde birleştirici rolü vardır ve aynı zamanda dostluk, barış, kardeşlik demektir. Sporun vazgeçilmez unsuru fair play ruhunun yeni sezonla birlikte daha da güçleneceğine inanıyorum. Bu bayramın futbol camiamızdaki birlikteliği daha da artırmaya vesile olması en büyük arzumdur. Bu duygularla, Türkiye Futbol Federasyonu olarak, spor camiasının, milletimizin ve tüm İslam âleminin mübarek Kurban Bayramını en içten dileklerimle kutlar, bayramın ülkemize ve dünyaya sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ederim. Bayramınız mübarek olsun." ifadeleri yer buldu.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Temmuz 2022 Cumartesi 10:47
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den Kurban Bayramı Mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Kurban Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

Başkan Mehmet Büyükekşi mesajında, bayramların toplumumuzu kaynaştırma görevine vurgu yaparak şunları söyledi:

"Milletimiz için müstesna günler arasında yer alan bir Kurban Bayramı'nı daha idrak ediyor olmanın heyecanını yaşıyoruz.

Bayramlar sağladığı huzur ortamı, örf, adet ve manevi değerlerimiz açısından kutsal günlerdir. Paylaşmayı, dayanışmayı, hürmeti ve hoşgörüyü hâkim kılan, sevdiklerimizle bir arada olduğumuz, her anını mutlulukla paylaştığımız çok özel anlardır.

Ayrıca, kadim geleneklerimizi yaşamamıza imkân sağlayan bayramlar; sosyal dayanışma ve birlik beraberlik şuurunun kişilere sirayet etmesini sağlaması ve ortak hedefler için kenetlenmemiz açısından büyük önem taşımaktadır.

Bayramlar gibi sporun da özünde birleştirici rolü vardır ve aynı zamanda dostluk, barış, kardeşlik demektir. Sporun vazgeçilmez unsuru fair play ruhunun yeni sezonla birlikte daha da güçleneceğine inanıyorum. Bu bayramın futbol camiamızdaki birlikteliği daha da artırmaya vesile olması en büyük arzumdur.

Bu duygularla, Türkiye Futbol Federasyonu olarak, spor camiasının, milletimizin ve tüm İslam âleminin mübarek Kurban Bayramını en içten dileklerimle kutlar, bayramın ülkemize ve dünyaya sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ederim. Bayramınız mübarek olsun."

DİĞER
Son dakika: Fenerbahçe'ye Brezilya'dan 2 yıldız birden geliyor! Orta saha ve sol bek transferleri tamam...
Kurban Bayramı'nda yine bilindik manzara! Rize'de boğa kaçtı vatandaş kovaladı
Cimbom'dan Gueye hamlesi! İşte yapılacak teklif
Spor kulüplerden bayram mesajları!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaş'ın transfer hedefinde pürüz çıktı! Alanyaspor...
Fenerbahçe'den Instagram erişim açıklaması
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2022 - İstanbul ezan saatleri
KURBAN KESERKEN OKUNACAK DUA | Kurban kesilirken hangi dualar okunur, kurban duasının anlamı nedir? - 2022 KURBAN BAYRAMI
KURBAN ETİ KESİLDİKTEN KAÇ SAAT SONRA YENİR, NASIL DİNLENDİRİLİR?
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fenerbahçe'den Instagram erişim açıklaması Fenerbahçe'den Instagram erişim açıklaması 11:12
Kurban Bayramı askerlik şubesi çalışma saatleri | Kurban Bayramı'nda askerlik şubesi açık mı? Kurban Bayramı askerlik şubesi çalışma saatleri | Kurban Bayramı'nda askerlik şubesi açık mı? 10:47
TFF Başkanı Büyükekşi'den Kurban Bayramı mesajı TFF Başkanı Büyükekşi'den Kurban Bayramı mesajı 10:44
Kadınlar Kupası'nda yer alamayacak! Sebebi... Kadınlar Kupası'nda yer alamayacak! Sebebi... 10:41
F.Bahçe ve Trabzonspor transferi için görüştü! İşte o açıklama F.Bahçe ve Trabzonspor transferi için görüştü! İşte o açıklama 10:08
Spor kulüplerden bayram mesajları! Spor kulüplerden bayram mesajları! 09:55
Daha Eski
F.Bahçeli Zajc'a çifte talip! Dev bonservis... F.Bahçeli Zajc'a çifte talip! Dev bonservis... 09:28
Leicester’dan Beşiktaş'a Leicester’dan Beşiktaş'a 00:56
G.Saray Oliveira'yı KAP'a bildirdi! G.Saray Oliveira'yı KAP'a bildirdi! 00:14
Marcao'nun alternatifi hazır! Beşiktaş ve Trabzon da istemişti Marcao'nun alternatifi hazır! Beşiktaş ve Trabzon da istemişti 00:14
Arda Turan'dan Umut Bozok'a sürpriz telefon! Arda Turan'dan Umut Bozok'a sürpriz telefon! 00:13
Muriqi transferinde şok gelişme! Muriqi transferinde şok gelişme! 00:13