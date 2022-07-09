Kurban Bayramı askerlik şubesi çalışma saatleri | Kurban Bayramı'nda askerlik şubesi açık mı?

KURBAN BAYRAMI ASKERLİK ŞUBESİ ÇALIŞMA SAATLERİ

Kurban Bayramı ile birlikte pek çok kurumun kapalı olmasıyla birlikte vatandaş internet ortamında askerlik şubesinin açık olup olmaması araştırılıyor. Bu nedenle çok sık aratılanların arasında Kurban Bayramı'nda askerlik şubeleri açık mı sorusu yer alıyor.

BAYRAMDA ASKERLİK ŞUBESİ AÇIK MI?

Askerlik şubesi çalışma saatleri içinde er adaylarına ve diğer işleri için müracaatta bulunan vatandaşlara hizmet vermektedir.

BAYRAMDA ASKERLİK ŞUBESİ ÇALIŞMA SAATLERİ

Askerlik şubeleri çalışma saatleri hafta içi her gün saat 09.00 - 17.00 arasıdır.

Pazartesi: 09.00 - 17.00

Salı: 09.00 - 17.00

Çarşamba: 09.00 - 17.00

Perşembe: 09.00 - 17.00

Cuma: 09.00 - 17.00

Cumartesi: Kapalı

Pazar: Kapalı