Haberler Süper Lig Kurban Bayramı askerlik şubesi çalışma saatleri | Kurban Bayramı'nda askerlik şubesi açık mı?

Kurban Bayramı askerlik şubesi çalışma saatleri | Kurban Bayramı'nda askerlik şubesi açık mı?

Kurban Bayramı boyunca askerlik şubelerinin açık olup olmadığı merak konusu oldu. Kurban Bayramı'nda askerlik şubeleri açık olacak mı ? sorusunu internet üzerinden araştırılıyor.. Kurban Bayramı askerlik şubesi çalışma saatleri nelerdir? Haberin detaylarında...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Temmuz 2022 Cumartesi 10:47
Kurban Bayramı askerlik şubesi çalışma saatleri | Kurban Bayramı'nda askerlik şubesi açık mı?

KURBAN BAYRAMI ASKERLİK ŞUBESİ ÇALIŞMA SAATLERİ

Kurban Bayramı ile birlikte pek çok kurumun kapalı olmasıyla birlikte vatandaş internet ortamında askerlik şubesinin açık olup olmaması araştırılıyor. Bu nedenle çok sık aratılanların arasında Kurban Bayramı'nda askerlik şubeleri açık mı sorusu yer alıyor.

BAYRAMDA ASKERLİK ŞUBESİ AÇIK MI?

Askerlik şubesi çalışma saatleri içinde er adaylarına ve diğer işleri için müracaatta bulunan vatandaşlara hizmet vermektedir.

BAYRAMDA ASKERLİK ŞUBESİ ÇALIŞMA SAATLERİ

Askerlik şubeleri çalışma saatleri hafta içi her gün saat 09.00 - 17.00 arasıdır.

Pazartesi: 09.00 - 17.00
Salı: 09.00 - 17.00
Çarşamba: 09.00 - 17.00
Perşembe: 09.00 - 17.00
Cuma: 09.00 - 17.00
Cumartesi: Kapalı
Pazar: Kapalı

DİĞER
Serdar Ortaç bombaları ardı ardına patlattı! ‘Bu yaşta romatizma olur aşk değil’
Kurban Bayramı'nda yine bilindik manzara! Rize'de boğa kaçtı vatandaş kovaladı
Cimbom'dan Gueye hamlesi! İşte yapılacak teklif
Spor kulüplerden bayram mesajları!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaş'ın transfer hedefinde pürüz çıktı! Alanyaspor...
Fenerbahçe'den Instagram erişim açıklaması
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2022 - İstanbul ezan saatleri
KURBAN KESERKEN OKUNACAK DUA | Kurban kesilirken hangi dualar okunur, kurban duasının anlamı nedir? - 2022 KURBAN BAYRAMI
KURBAN ETİ KESİLDİKTEN KAÇ SAAT SONRA YENİR, NASIL DİNLENDİRİLİR?
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fenerbahçe'den Instagram erişim açıklaması Fenerbahçe'den Instagram erişim açıklaması 11:12
Kurban Bayramı askerlik şubesi çalışma saatleri | Kurban Bayramı'nda askerlik şubesi açık mı? Kurban Bayramı askerlik şubesi çalışma saatleri | Kurban Bayramı'nda askerlik şubesi açık mı? 10:47
TFF Başkanı Büyükekşi'den Kurban Bayramı mesajı TFF Başkanı Büyükekşi'den Kurban Bayramı mesajı 10:44
Kadınlar Kupası'nda yer alamayacak! Sebebi... Kadınlar Kupası'nda yer alamayacak! Sebebi... 10:41
F.Bahçe ve Trabzonspor transferi için görüştü! İşte o açıklama F.Bahçe ve Trabzonspor transferi için görüştü! İşte o açıklama 10:08
Spor kulüplerden bayram mesajları! Spor kulüplerden bayram mesajları! 09:55
Daha Eski
F.Bahçeli Zajc'a çifte talip! Dev bonservis... F.Bahçeli Zajc'a çifte talip! Dev bonservis... 09:28
Leicester’dan Beşiktaş'a Leicester’dan Beşiktaş'a 00:56
G.Saray Oliveira'yı KAP'a bildirdi! G.Saray Oliveira'yı KAP'a bildirdi! 00:14
Marcao'nun alternatifi hazır! Beşiktaş ve Trabzon da istemişti Marcao'nun alternatifi hazır! Beşiktaş ve Trabzon da istemişti 00:14
Arda Turan'dan Umut Bozok'a sürpriz telefon! Arda Turan'dan Umut Bozok'a sürpriz telefon! 00:13
Muriqi transferinde şok gelişme! Muriqi transferinde şok gelişme! 00:13