Süper Lig'de fikstür çekimi yapıldı! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor derbi haftaları belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de 2022-23 sezonu için geri sayıma geçildi. Büyük bir heyecana sahne olacak lig 5 Ağustos'ta başlayacak. Süper Lig'de fikstür çekimi TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı.

Fikstür çekimine TFF yetkililerinin yanı sıra kulüp temsilcileri de katılım sağladı.

Gerçekleştirilen kura çekimi sonrası Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un karşılaşacağı derbi haftaları da belli oldu.

İşte Süper Lig'de 2022-23 fikstürü ve derbi haftaları



Süper Lig'de 1. hafta fikstürü:

FTA Antalyaspor - Galatasaray

Fatih Karagümrük - Alanyaspor

Beşiktaş - Yukatel Kayserispor

Sivasspor - Gaziantep FK

MKE Ankaragücü - Konyaspor

Başakşehir - Kasımpaşa

İstanbulspor - Trabzonspor

Fenerbahçe - Ümraniyespor

Giresunspor - Adana Demirspor

Hatayspor - BAY

DERBİ HAFTALARI

4. hafta: Trabzonspor-Galatasaray

8. hafta: Beşiktaş-Fenerbahçe

10. hafta: Beşiktaş-Trabzonspor

13. hafta: Galatasaray-Beşiktaş

15. hafta: Trabzonspor-Fenerbahçe

18. hafta: Fenerbahçe-Galatasaray

4 BÜYÜKLERİN BAY TARİHLERİ

Fenerbahçe: 6. haftayı BAY geçecek

Galatasaray: 9. haftayı BAY geçecek

Trabzonspor: 12. haftayı BAY geçecek

Beşiktaş: 17. haftayı BAY geçecek

SÜPER LİG'DE YENİ SEZONUN TARİHLERİ

5 Ağustos 2022: İlk Hafta

14 Kasım 2022: Dünya Kupası arası

18 Aralık 2022: Dünya Kupası finali

28 Mayıs 2023: Son hafta



Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, gerçekleştirilen kura çekiminde açıklamalarda bulundu.



İşte o sözler...

Mehmet Büyükekşi: 18 gündür iş başındayız. Kısa zamanda çok önemli adımlar attık.

Acil çözüm bekleyen 6 önemli konuyu hiç vakit kaybetmeden hayata geçirdik. Yabancı uygulamasını 1 yıl aynı şekilde devam ettirme kararı aldık.

21 yaş altı 3 tane 10 sefer milli olmuş oyuncuyu Süper Lig kulüpleri takımına katabilecek. Kulüp harcama limitlerine yeni düzenleme getirdik. Kangren haline gelmiş yayın ihalesini çok kısa sürede bitirdik.

SSK ve vergi borçlarından muafiyeti uzattık. Rezerv Lig'i getirdik. Deplasman seyircisi yasağını kaldırdık. Misafir takım seyircisini yüzde 10'dan 30'a kadar çıkardık.

Bu hafta MHK ve kurullar ile ilgili çalışmalarımızı da bu hafta inşallah bitireceğiz.

Dijitalleşmeyle ilgili önemli çalışmalarımız var. Yıllardır ihtiyaç olan ve acil olan konularda önemli adımlar atacağız. Süper Lig'e değer katacak yeni projeler için adımlar atıyoruz. Süper Lig'in dünyada bilinirliğini artırmak için birçok çalışma yapıyoruz.

Ligin 150 ülkede yayınlanması için yeni bir hedef koyduk. Bu sayı önemli, artırmayı arzu ediyoruz. Anadolu kulüplerinde seyirci sayılarımız son derece az. Farklı etkinlikler yaparak bir taraftan seyirci sayısını, bir taraftan gelirlerini artırmak için çalışmalar yapıyoruz.

İşte o sözler...

Mehmet Büyükekşi: 18 gündür iş başındayız. Kısa zamanda çok önemli adımlar attık.

Acil çözüm bekleyen 6 önemli konuyu hiç vakit kaybetmeden hayata geçirdik. Yabancı uygulamasını 1 yıl aynı şekilde devam ettirme kararı aldık.

21 yaş altı 3 tane 10 sefer milli olmuş oyuncuyu Süper Lig kulüpleri takımına katabilecek. Kulüp harcama limitlerine yeni düzenleme getirdik. Kangren haline gelmiş yayın ihalesini çok kısa sürede bitirdik.

SSK ve vergi borçlarından muafiyeti uzattık. Rezerv Lig'i getirdik. Deplasman seyircisi yasağını kaldırdık. Misafir takım seyircisini yüzde 10'dan 30'a kadar çıkardık.

Bu hafta MHK ve kurullar ile ilgili çalışmalarımızı da bu hafta inşallah bitireceğiz.

Dijitalleşmeyle ilgili önemli çalışmalarımız var. Yıllardır ihtiyaç olan ve acil olan konularda önemli adımlar atacağız. Süper Lig'e değer katacak yeni projeler için adımlar atıyoruz. Süper Lig'in dünyada bilinirliğini artırmak için birçok çalışma yapıyoruz.

Ligin 150 ülkede yayınlanması için yeni bir hedef koyduk. Bu sayı önemli, artırmayı arzu ediyoruz. Anadolu kulüplerinde seyirci sayılarımız son derece az. Farklı etkinlikler yaparak bir taraftan seyirci sayısını, bir taraftan gelirlerini artırmak için çalışmalar yapıyoruz.