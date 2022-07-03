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Süper Lig fikstür çekimi ne zaman? Süper Lig yeni sezon fikstürü belli oldu mu? 2022-2023 kura çekimi ne zaman?

Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun başlamasına kısa süre kala fikstür çekimi heyecanı yaşanacak. Futbolseverler, Süper Lig yeni sezon fikstür çekiminin ne zaman yapılacağını arama motorlarında araştırıyor. Peki, Süper Lig 2022-2023 sezonu fikstür çekimi ne zaman yapılacak? Fikstür çekimi saat kaçta başlayacak ve hangi kanaldan yayınlanacak? Süper Lig fikstür çekimine dair tüm detaylar haberimizde...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Temmuz 2022 Pazar 16:18
Süper Lig fikstür çekimi ne zaman? Süper Lig yeni sezon fikstürü belli oldu mu? 2022-2023 kura çekimi ne zaman?

Futbolda Süper Lig heyecanı 5 Ağustos'ta başlayacak. Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına kısa süre kala fikstür heyecanı yaşanacak. Süper Lig'de 2022-2023 sezonu fikstür çekimi gerçekleştiilecek. Süper Lig fikstür çekimine dair tüm detaylar haberimizde...

SÜPER LİG FİKSTÜR ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de fikstür çekimi 4 Temmuz Pazartesi günü saat 19.00'da TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek. Fikstür çekimine TFF yetkililerinin yanı sıra kulüp temsilcileri katılacak.

Süper Lig fikstür çekimi beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.

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