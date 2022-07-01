Haydi deplasmana

TFF, pandemiden beri yaklaşık 2.5 yıldır yasak olan deplasman seyircisi yasağını kaldırdı. Ayrıca Rezerv Lig kurulmasına da karar verdi. Rezerv Lig maçları, Süper Lig'deki 19 takımın katılımıyla lig fikstürüne göre ve A Takım maçları ile aynı günde oynanacak şekilde düzenlenecek. Kulüpler yerli ve yabancı tüm futbolcularını oynatabilecek. Deplasman seyircisinde de ev sahibi kulüplerin, misafir takımın yazılı onayı ve Spor Güvenlik Kurulu'nun kararı ile en fazla %10 olan misafir takım seyirci kapasitesi %30'a çıkartıldı. Stadyum kapasitesinin en az %5'i oranında misafir takım seyircileri için yer ayırma zorunluluğu da devam edecek.