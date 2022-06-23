Haberler Süper Lig TFF'den flaş yayıncı kuruluş açıklaması! Anlaşma sağlandı

TFF'den flaş yayıncı kuruluş açıklaması! Anlaşma sağlandı

Türkiye Futbol Federasyonu, resmi sitesinden yayıncı kuruluş açıklamasında bulundu. Yapılan açıklamada, "Mevcut yayıncı Digiturk beIN MEDIA GROUP ile 2 yıllık uzatma sözleşmesi yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Haziran 2022 Perşembe 23:31 Güncelleme Tarihi: 23 Haziran 2022 Perşembe 23:39
TFF'den flaş yayıncı kuruluş açıklaması! Anlaşma sağlandı

TFF, Süper Lig ve 1. Lig yayın ihalesiyle ilgili kararını açıkladı.

Açıklamada Digiturk ile yayınların 2 yıl daha devam edeceği belirtildi.

İŞTE TFF'DEN YAPILAN AÇIKLAMA:

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu yaptığı toplantıda; 2022-2023 futbol sezonu ve devam eden sezonlara ilişkin olarak, TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Haklarının Devrine ilişkin düzenlenen Yayın İhalesi ile ilgili bir değerlendirmede bulunmuştur.

Yönetim Kurulu; daha önce oluşturulan 9 kişilik Yayın İhale Komisyonu'ndan 7 üyenin ayrılmış olması nedeniyle Komisyonun işlevini yapamaması, İstekli'lerin ihale şartnamesindeki şart ve koşullara uygun teklif vermemesi, bazı paketlere şartnameye uygun verilen tekliflerin toplamının hedeflenen fiyatın çok uzağında kalması ve yayın sektöründeki koşullar nedeniyle, 2022-2023 futbol sezonu ve devam eden sezonlara ilişkin yayın ihalesini iptal etmeye oy birliği ile karar vermiştir.

Yukarıdaki koşullara ilave olarak, transfer sezonunun açılması ve Kulüplerimizin transfer döneminde sağlıklı bir planlama yapabilmesi, liglerin başlamasına çok az bir süre kalması nedeniyle yeniden bir ihale düzenlenmesinin de mümkün olmadığı göz önünde bulundurularak, mevcut yayıncı Digiturk beIN MEDIA GROUP ile 2 yıllık uzatma sözleşmesi yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Kamuoyunun bilgilerine saygıyla sunarız.

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