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Tff’de çok sağlam bir irade gördüm

Kulüpler Birliği eski başkanı Ahmet Ağaoğlu, başkanlığı devrettiği Ali Koç'la yaptığı basın toplantısında şöyle konuştu: "TFF'de yeni bir başkan ve yönetim seçildi. Çok sağlam bir irade gördüm. Perşembe günü göreve gelip cumartesi aldıkları radikal karar, ne kadar iradeli olduklarını gösterdi. Ali Koç başkanımıza ve değerli yönetimine ve Mehmet Büyükekşi ve yönetimine başarılar diliyorum. Allah kolaylık versin."

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Haziran 2022 Çarşamba 06:50
Tff’de çok sağlam bir irade gördüm
Kulüpler Birliği eski başkanı Ahmet Ağaoğlu, başkanlığı devrettiği Ali Koç'la yaptığı basın toplantısında şöyle konuştu: "TFF'de yeni bir başkan ve yönetim seçildi. Çok sağlam bir irade gördüm. Perşembe günü göreve gelip cumartesi aldıkları radikal karar, ne kadar iradeli olduklarını gösterdi. Ali Koç başkanımıza ve değerli yönetimine ve Mehmet Büyükekşi ve yönetimine başarılar diliyorum. Allah kolaylık versin."
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