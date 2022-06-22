Tff’de çok sağlam bir irade gördüm

Kulüpler Birliği eski başkanı Ahmet Ağaoğlu, başkanlığı devrettiği Ali Koç'la yaptığı basın toplantısında şöyle konuştu: "TFF'de yeni bir başkan ve yönetim seçildi. Çok sağlam bir irade gördüm. Perşembe günü göreve gelip cumartesi aldıkları radikal karar, ne kadar iradeli olduklarını gösterdi. Ali Koç başkanımıza ve değerli yönetimine ve Mehmet Büyükekşi ve yönetimine başarılar diliyorum. Allah kolaylık versin."
Kulüpler Birliği eski başkanı Ahmet Ağaoğlu, başkanlığı devrettiği Ali Koç'la yaptığı basın toplantısında şöyle konuştu: "TFF'de yeni bir başkan ve yönetim seçildi. Çok sağlam bir irade gördüm. Perşembe günü göreve gelip cumartesi aldıkları radikal karar, ne kadar iradeli olduklarını gösterdi. Ali Koç başkanımıza ve değerli yönetimine ve Mehmet Büyükekşi ve yönetimine başarılar diliyorum. Allah kolaylık versin."