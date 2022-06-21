Haberler Süper Lig En yüksek Galatasaray

En yüksek Galatasaray

Sapma limitinin yüzde 40’a çıkarıldığı harcamada, Galatasaray 1 milyar 545 milyon TL’yle zirvede. En az harcama limiti 161 milyon TL’yle K.Gümrük’ün oldu.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2022 Salı 06:50
En yüksek Galatasaray

FENERBAHÇE 2. SIRADA

Kulüp Lisans Kurulu, kulüplerin transferlerini gerçekleştirmek için merakla beklediği 2022-2023 sezonu Süper Lig takım harcama limitlerini belirledi. TFF'nin yeni başkanı seçilen Mehmet Büyükekşi yönetiminde, sapma limiti yüzde 25'ten yüzde 40'a çıkarıldı ve açıklanan listede 1 milyar 545 milyon TL'yle Galatasaray başı çekti. Ardından 1 milyar 378 milyonla Fenerbahçe, 960 milyonla Beşiktaş ve 879 milyonla son şampiyon Trabzonspor geldi. İlk dört sırayı alan 4 Büyükler'den sonra en fazla harcama limiti 374 milyon TL'yle Gaziantep FK'ye verildi.

YENİLERE 261 MİLYON TL

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekipleri Ankaragücü, Ümraniyespor ve İstanbulspor, 261 milyon TL'yle aynı harcama limitine sahip oldu. Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Sivasspor'un harcama limiti ise 290 milyon TL olarak belirlendi. TFF'den yapılan açıklamada, "Kulüpler için belirlenen takım harcama limitleri belirtilen gerekçelerle ve usullerle, 15 Aralık tarihine kadar yapılacak başvurular ve her iki transfer ve tescil döneminin son günü en geç saat 18.00'e kadar yapılacak başvurular üzerine Kulüp Lisans Kurulu tarafından artırılabilir" ifadelerine yer verildi.

DİĞER
Yiğit Marcus Aral ve Kerem Kamışlı davasında yeni gelişme! Avukatının garip isteği 'Yok daha neler' dedirtti!
Beşiktaş'ın eski yıldızı Manuel Fernandes ve Başakşehirli Emre Çolak gece çıktıkları eğlence turunda terör estirdi!
Okan Buruk golcüsüyle geliyor!
Cimbom'dan Yusuf Yazıcı bombası! Okan Buruk devrede
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
İtalyanlar duyurdu! Kartal'a Kamerunlu dinamo
Okan Buruk golcüsüyle geliyor!
Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL?
💥İşte Çılgın Sayısal Loto sonuçları!
Avokado nasıl seçilir, nasıl saklanır, nasıl olgunlaştırılır?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Giggs'den istifa kararı! Giggs'den istifa kararı! 01:11
Giggs'den istifa kararı! Giggs'den istifa kararı! 01:10
İtalyanlar duyurdu! Kartal'a Kamerunlu dinamo İtalyanlar duyurdu! Kartal'a Kamerunlu dinamo 00:47
Kanarya'ya sürpriz kanat! Portekiz'den geliyor Kanarya'ya sürpriz kanat! Portekiz'den geliyor 00:14
G.Saray'da Torrent krizi! Beklenmedik gelişme G.Saray'da Torrent krizi! Beklenmedik gelişme 00:13
Fırtına Nwakaeme'ye veda etti! İşte o paylaşım... Fırtına Nwakaeme'ye veda etti! İşte o paylaşım... 00:13
Daha Eski
Okan Buruk golcüsüyle geliyor! Okan Buruk golcüsüyle geliyor! 00:13
Galatasaray'dan Fernando hamlesi! İşte yapılacak teklif Galatasaray'dan Fernando hamlesi! İşte yapılacak teklif 00:13
Ve Cimbom Cenk Ergün'ü açıkladı! Ve Cimbom Cenk Ergün'ü açıkladı! 00:12
Galatasaray ayrılığı resmen duyurdu! Galatasaray ayrılığı resmen duyurdu! 00:12
Nwakaeme'nin yeni takımı belli oldu! Maaşı dudak uçuklattı Nwakaeme'nin yeni takımı belli oldu! Maaşı dudak uçuklattı 00:12
Harcama limitleri açıklandı! Harcama limitleri açıklandı! 00:12