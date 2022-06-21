En yüksek Galatasaray

FENERBAHÇE 2. SIRADA

Kulüp Lisans Kurulu, kulüplerin transferlerini gerçekleştirmek için merakla beklediği 2022-2023 sezonu Süper Lig takım harcama limitlerini belirledi. TFF'nin yeni başkanı seçilen Mehmet Büyükekşi yönetiminde, sapma limiti yüzde 25'ten yüzde 40'a çıkarıldı ve açıklanan listede 1 milyar 545 milyon TL'yle Galatasaray başı çekti. Ardından 1 milyar 378 milyonla Fenerbahçe, 960 milyonla Beşiktaş ve 879 milyonla son şampiyon Trabzonspor geldi. İlk dört sırayı alan 4 Büyükler'den sonra en fazla harcama limiti 374 milyon TL'yle Gaziantep FK'ye verildi.

YENİLERE 261 MİLYON TL

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekipleri Ankaragücü, Ümraniyespor ve İstanbulspor, 261 milyon TL'yle aynı harcama limitine sahip oldu. Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Sivasspor'un harcama limiti ise 290 milyon TL olarak belirlendi. TFF'den yapılan açıklamada, "Kulüpler için belirlenen takım harcama limitleri belirtilen gerekçelerle ve usullerle, 15 Aralık tarihine kadar yapılacak başvurular ve her iki transfer ve tescil döneminin son günü en geç saat 18.00'e kadar yapılacak başvurular üzerine Kulüp Lisans Kurulu tarafından artırılabilir" ifadelerine yer verildi.